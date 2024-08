Miért nevetgélnek az FTC elleni, mai meccs előtt a Borac játékosai? + videó

Egy hete a Groupama Arénában a Ferencváros és a Borac Banja Luka mérkőzése 0-0-ra végződött, s bár a bosnyákok vezetőedzője, Mladen Zizovic szerint még mindig az FTC a párharc esélyese, már sokkal kevésbé, mint az első találkozó előtt. A bosnyákok vérszemet kaptak, hogy történelmet írhatnak.

A Borac Banja Luka előtt nagy esély, telt ház lesz az FTC elleni meccsen (Forrás: Facebook/FK BORAC Banja Luka)

– A klub történetének talán legfontosabb meccse vár most ránk. Ez egy olyan mérkőzés, amely után mi lehetünk az első bosznia-hercegovinai klub, amely feljut az Európa-liga főtáblájára, ami hatalmas motiváció számunkra. És győzni fogunk – mondja Mladen Zizovic, aki szerint azonban nem lesz könnyű kiharcolniuk a továbbjutást.

A Borac csapata bízik a szurkolóik támogatásában

– A Ferencvárosnak sokkal jobbak a lehetőségei, mint nekünk, ha a pályán kívüli tényezőket nézzük, azonban az első meccsen teljesen egyenrangú ellenfele voltunk, a pályán eltüntettük a különbséget. Most már nagyobb az esélyünk a továbbjutásra, mint az első meccs előtt, de azért valamivel még mindig az FTC az esélyesebb. Abban azonban bízhatunk, hogy nekünk hazai pályán mindig jobban megy a játék, mint idegenben.

A csapatból Jurich Karolina kiemelte, hogy a 21 órakor kezdődő találkozón telt ház előtt lépnek pályára, a szurkolóik támogatása pedig nagy erőt ad számukra.

– Az első mérkőzésen elvégeztük a munka felét, és most be kell fejeznünk. Nagyon jó a hangulat az öltözőben, sokat nevetgélünk, és olykor még a mester is velünk együtt nevet – tette hozzá mosolyogva a 26 éves curacaói védő a sajtótájékoztató végén.

Jurich Karolina (Forrás: Facebook/FK BORAC Banja Luka)

A nagy kérdés persze az, hogy ki nevet majd a mai mérkőzés végén.

A Borac számára jó hír, hogy a kolumbiai Sebastian Herrera visszakerülhet a védősorba, letöltötte az eltiltását, a bosnyák David Vukovic pedig sérülése után pályára léphet a támadósorban.

Rátámadtak a Borac szurkolói a Fradi-drukkerekre

Amint arról beszámoltunk, tegnap éjjel a Borac szurkolói rátámadtak a Fradi drukkereire, és bizonyosan forró lesz a hangulat a helyi stadionban is, ahol közel tízezren foglalhatnak helyet a lelátókon.