Összejött a visszavágás, döntőbe jutott a magyar válogatott + videó

Egyöntetű vélemény, hogy a magyar válogatott volt a világbajnoki előselejtezők C csoportjának a legjobb csapata, a gyenge kezdés, a Szenegáltól elszenvedett kétpontos vereség miatt, a második helyen jutott tovább Ruandában. Így nem a hazai csapat, hanem egy másik európai, Nagy-Britannia volt az ellenfele az elődöntőben, amellyel szemben a visszavágás vágya is hajthatta a csapatot, ugyanis a 2019-es, szerbiai Európa-bajnokság negyeddöntőjében éppen a britek állták útját a magyar válogatottnak egy 62-59-es győzelemmel.

A mérkőzés első pillanata: Határ Bernadett ütötte el a labdát a feldobás után (Fotó: fiba.com)

Most Völgyi Péter csapata számított esélyesnek, és jól védekezve kezdett, támadásban inkább akadozott a játéka, de így is vezetett 8-3-ra, hogy aztán öt perc elteltével már a briteknél legyen az előny 9-8-cal – az ellenfél addig csak triplából tudott a gyűrűbe találni. Három perc múlva érkezett erre az első magyar válasz ebben a műfajban, Dombai Réka talált be messziről, majd Lelik Réka és Studer Ágnes is eredményes volt triplavonalon túlról, Kiss Virág hasznosan szorgoskodott a brit palánk alatt, és így 23-15-ös magyar vezetéssel zárult az első negyed.

Fotó: fiba.com

A folytatásban Kiss Virág és Lelik Réka remekelt, az ő pontjaikkal sikerült tizenhat ponttal is elhúzni. A védekezés továbbra is kielégítő volt, támadásban is türelmesen, jól játszott a magyar csapat, uralta a mérkőzést, csupán néhány kihagyott tiszta helyzet miatt lehetett hiányérzet. A játékrész végére megjött a szokásos visszaesés, sorra maradtak ki a dobások, az ellenfél pedig szép lassan zárkózni tudott, de a szünet előtt néhány kosárral 45-31-re alakította az eredményt a válogatott.