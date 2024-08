Magabiztos győzelem Brazília ellen, elődöntős a magyar válogatott

Rendkívül egyszerűvé vált a képlet: Szenegál 87-62-re legyőzte a Fülöp-szigeteket, ezzel hibátlan teljesítménnyel csoportelső lett. A magyar válogatottnak egész egyszerűen nyernie kellett Brazília ellen a második helyért és a vele járó elődöntőbe jutásért a Ruandában zajló világbajnoki előselejtező tornán, és ez cseppet sem tűnt megoldhatatlan feladatnak. A Kigali Arénában ezúttal is ott szurkolt mintegy kéttucatnyi helyi gyerek néhány felnőttel Hungary feliratú piros mezben: ők árvák, akiket a helyi baptista szeretetszolgálat nevel, és akiket a torna előtt a magyar válogatott meglátogatott, és meg is ajándékozott, a felnőttek pedig a nevelőik.

Fotó: Fiba.com

Kár lenne kertelni: nagyon gyenge első negyedet láthattak. Mintha a két csapat be lett volna oltva pontszerzés ellen, öt perc elteltével 4-0-s magyar vezetést mutatott az eredményjelző. Előfordult, hogy négyszer is leszedtük a lepattanót egy támadáson belül, de egyetlen pontot sem sikerült gyűjteni, a játékosok a mezőnyből 18-szor célozták meg a gyűrűt, de csak ötször találtak bele.

Végre megjöttek a triplák

Szerencsére a védekezés jól működött, az ellenfél sem tudott hatékonyan támadni, így 16-9-es vezetéssel zárult az első játékrész – közepes dobóteljesítménnyel némi túlzással akár behozhatatlan előnyre is szert tehetett volna a válogatott. A következő tíz perc már jobban sikerült, Dombai Réka megszerezte az első triplát, csatlakozott hozzá Studer Ágnes és Lelik Réka is, de elsősorban Kiss Virág eredményes játéka vitte előre a csapatot, aki nagyszünetig 14 pontig jutott, a válogatott pedig Kányási Veronika dudaszós hárompontosával 40-23-as vezetéssel ment pihenőre.

Fotó: Fiba.com

Bár brazil triplával és agresszív letámadással folytatódott a mérkőzés, Török Ágnes és Dubei Debóra válaszolt a hárompontos vonalon túlról, Kiss Virág is szorgalmasan gyűjtötte a pontokat, és a harmadik negyed második felére az ekkor nagyszerűen kosárlabdázó magyar válogatott 27 ponttal is el tudott lépni. Sajnos a játékrész utolsó perceiben néhány buta megoldással sikerült felhozni az ellenfelet, de így is 66-46-tal kezdődött el a negyedik negyed. Az ellenfél még megpróbálkozott egy lelkes rohammal, kihasználta, hogy a magyar játékosok olykor elbambultak a lepattanóknál, ám néhány pontos távoli dobással és ügyes akcióval Kiss Virágék tartani tudták a húsz körüli előnyt.

Fotó: Fiba.com

A biztos győzelem tudatában a védekezésben csökkent is az összpontosítás, ami a jövőre nézve tanulságos lehet, ám ezúttal nem volt jelentősége: a magyar válogatott végül is könnyen nyerte 87-66-ra a számára sorsdöntő mérkőzést. A továbbjutás tehát megvan, de az csak csütörtökön este, a D csoport mérkőzései után dől el, hogy kivel játszik Völgyi Péter csapata a szombati elődöntőben. Brazília ellen Kiss Virág 22 pontot szerzett, Lelik Réka 11, Dombai Réka és Kányási Veronika 10-10 pontig jutott.