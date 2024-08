Így készült Pascal Jansen az első derbijére

Pascal Jansennek már voltak fontos mérkőzései a Ferencváros vezetőedzőjeként, a legutóbbi épp a dán Midtjylland elleni 1-1-es döntetlen volt, amellyel eldőlt, hogy a zöld-fehérek idén sem lesznek ott a Bajnokok Ligája főtábláján, de most az első derbije következik a holland trénernek. Bár a Fradinak hosszú évek óta nem okoz gondot az Újpest legyőzése, Jansen nem veszi félvállról a szombaton 19.30-kor megrendezésre kerülő mérkőzést.

– Nagyon különleges meccs lesz az Újpest elleni, tudom, mennyit jelent ez a meccs a szurkolóknak, a csapatnak, a klubnak. Több YouTube-videót is megnéztem a korábbi évekből, egytől egyig minden meccsen lenyűgöző volt a hangulat – idézi a Ferencváros honlapja a holland szakembert.

– A legjobb formánkat kell nyújtanunk, ha nyerni akarunk, ahogy azt tette a csapat a korábbi években az Újpest ellen. Megvan a saját filozófiánk, amit követünk minden egyes edzésen, minden egyes meccsre készülve. Ez ráadásul nem csak egy meccs a sok közül, ahogy mondtam, tisztában vagyok vele, hogy mit jelent a szurkolóknak.

Fel kellett töltődnünk, regenerálódnunk kellett a keddi meccs után, amit meg is tettünk. Bízunk a szurkolóinkban, hogy ezúttal is ott lesznek a stadionban, és folyamatosan buzdítanak minket, ahogy tették azt az előző mérkőzéseinken is.

A FradiMédia a klub egykori játékosát, Somáliát is megszólaltatta a meccsre készülve. A brazil futballista továbbra is figyelemmel követi a zöld-fehérek sorsát, az Újpest elleni találkozók pedig szép emlékeket idéznek fel benne.

– Láttam ám, hogy szombaton lesz a derbi! Rengeteg szép emléket őrzök ezekről az összecsapásokról, mindig nagy öröm volt legyőzni a lilákat. Többször voltam eredményes az Újpest ellen, pedig a góllövés sosem volt az erősségem, de ellenük valahogy többször is összejött. Ez még szebbé tette ezeket a sikereket – árulta el Somália, aki hamarosan Magyarországra látogat. – Februárban tervezek Budapestre menni, és persze nem hagyom ki a Fradit sem. Budapest lenyűgöző hely, szép emlékeim vannak a magyar fővárosról. Biztosan ellátogatnék korábbi kedvenc stadionomba, a Groupama Arénába, ahol mindig fantasztikus atmoszférát teremtettek a szurkolóink. Úgyhogy februárban találkozhatunk!