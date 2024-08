Valter Attila kellemes meglepetése, a csapata melegebb éghajlatra küldte

– Vasárnap Dobogókőn sokan kérdezgették, hogy mi lesz velem. Sőt, még a szomszéd néni is kiszólt az ablakon, hogy: „Attila, te meg mit keresel itthon, most mondták a tévében, hogy a lengyel körön indulsz.” Mosolyogtam, és mondtam neki, hogy van egy kis változás – idézte fel a vicces epizódot Valter Attila az Eurosportnak. Az a kis változás az volt, hogy a héten zajló egyhetes lengyel körverseny helyett a Visma–Lease a Bike melegebb éghajlatra, Spanyolországba küldte magyar kerekesét: Valter Attila a Vuelta a Espana-keretbe került be.

Valter Attila az olimpia után a Vuelta a Espanán is időfutamon tekerhet először (Fotó: MTI/AP/Dar Jaszin)

Valter Attila tavaly is indult a Vueltán a holland sztárcsapat színeiben, összességében karrierje hatodik háromhetesére készül, de az idei lesz az első év, amikor két Grand Touron is tekerhet, miután májusban az olasz körverseny, a Giro d’Italia távját is teljesítette.

Mit érhet el Valter Attila a Vueltán?

Maga Valter Attila sem számított arra, hogy duplázni fog, két nappal az említett kaland előtt még ő is a lengyel körversenyre készült, múlt pénteken hívták a csapattól, hogy Ben Tullett sérülése miatt mégis a Vuelta-keretben lenne a helye.

– Szeretem az ilyen meglepetéseket, már régen vártam arra, hogy két Grand Touron indulhassak. Valószínűleg segítőnek megyek, ha kapitány lennék, nyilván nem egy héttel előtte szólnának. Talán a vezetőséget is meglepte a nyári forma, az edzőm is támogatta az ötletet – mondta Valter Attila, akinek a Vuelta előtti legutóbbi versenye az olimpiai mezőnyverseny volt, amelyen a bravúros negyedik helyet szerezte meg.

Ki a Vuelta esélyese?

Valter Attila főként a címvédő Sepp Kuss segítője lehet, ahogy tavaly is hozzájárult az amerikai meglepő sikeréhez.