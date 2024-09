Fociőrület Dzsudzsák volt klubjánál! 43 ezren egy török negyedosztályú meccsen

Ha valaki 2010 májusában azt mondja Bursában, hogy a török első osztályban akkor éppen bajnoki címet szerző Bursaspor gárdája alig több mint 15 éven belül a negyedosztálynak megfelelő TFF 3. Lig-ben találja magát, bizony kétségbe vonták volna a szellemi képességeit az illetőnek. A zöld-fehér klub a következő szezonban a Bajnokok Ligája főtábláján vitézkedett, igaz, nem túl sok sikerrel. Már a csoportjuk is félelmetes volt – a Manchester United, a Valencia és a Rangers jutott ellenfélül a törököknek –, így nem csoda, hogy a BL-újonc Bursaspor egyedül hazai pályán a skót bajnok ellen tudott egy árva pontot elcsípni, a többi öt meccsét elveszítette.

Szeptember 29-én kis híján csordultig telt a 2015-ben átadott Timsah Aréna egy negyedosztályú bajnokira Fotó: TRT

Az 1963-ban alapított klub soha többet nem nyert érmet a Süper Ligben, ám az kétségtelen, hogy a három nagy – Galatasaray, Fenerbache és Besiktas – csapat után az egyik legnépszerűbb Törökországban, és ez a népszerűség most, a negyedosztályba süllyedve sem csökkent – számolt be minderről a Sportal.hu. Ugyanis a 2015 nyarán Dzsudzsák Balázst leigazoló Bursaspor szépen lassan elindult a lejtőn – a magyar válogatottsági rekorder sem tett csodát és egy év múlva távozott is –, és 2019-ben kiestek az élvonalból. És ezzel még nem volt vége, a 2021/2022-es idény végén már a harmadosztályban találták magukat, az előző kiírásban pedig tovább zuhantak, és a jelenleg zajló szezont már a negyedosztályban kezdték.

A szurkolók ennek ellenére kitartanak a zöld-fehérek mellett, és szeptember 29-én kis híján csordultig telt a 2015-ben átadott Timsah Aréna – a 2032-es, török és olasz rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság egyik helyszíne lesz –, ugyanis a klub kabalaállatát ábrázoló stadionba majdnem 43 ezren zsúfolódtak be a Musspor elleni bajnokin, amelyen a helyi ultrák egészen fantasztikus hangulatot varázsoltak.