Marco Rossi elárulta, mennyire akarunk támadni a németek ellen

Az Európa-bajnokság óta szombaton lép először pályára a magyar válogatott. Az ellenfele Düsseldorfban az a német válogatott, amely a kontinenstornán 2-0-ra simán legyőzte, ám több változáson is átesett, Julian Nagelsmann szövetségi kapitány egy átalakult csapatot küld majd pályára. A magyar csapat pénteken este edzett a helyszínen, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig sajtótájékoztatót tartott, amelyen beszélt a nyári élményekről, s meglepetésre azt mondta, több játékos most jobb állapotban van, mint három hónapja.

– Az Európa-bajnokság érthetően csalódást okozott, de ne feledjük, Svájc és Németország, akiktől kikaptunk, előttünk járnak, Skóciát pedig le is győztük. A játékosok most mindenképpen jobb állapotban vannak, mint az Európa-bajnokság alatt voltak, Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Kerkez Milos is jobb erőben, formában vannak, így jobbak az esélyeink, mint amikor az Európa-bajnokságon játszottunk – mondta a kapitány, aki ismét éreztette, a Svájc elleni Eb-nyitómeccset nehezen feledi. – Nyáron a Svájc elleni meccs után játszottunk a németekkel, nagyon rossz élmények után, ki is kaptunk 2-0-ra. Szeretnénk többet támadni és egy egész másfajta meccset játszani a németekkel, mint az Eb-n. Félelem nélkül, bátran kell futballoznunk. Annyit fogunk támadni, amennyit az ellenfél enged majd, ez ugyanis nemcsak a saját csapatunktól, hanem mindig az ellenféltől is függ. Az ilyen meccseket általában az erősebb csapat játéka, formája határozza meg, és nem annyira a másik csapaté.

Marco Rossi a sajtótájékoztatón kiemelte, jelenleg nem írná alá a harmadik helyet a csoportban, amely biztos bennmaradást jelentene az A ligában.

– Hogy hányadik lesz a csapat? Nehéz előre jósolni, a németek és a hollandok papíron erősebbek nálunk, Boszniával hasonló erősek lehetünk. Papíron köztünk és a bosnyákok között dől el a harmadik hely sorsa. Hangsúlyozom, papíron, De szeretnénk úgy játszani a Nemzetek Ligájában, ahogy a legutóbb is – utalt arra Rossi, hogy a csapata két éve az angolokat kétszer verte (1-0, 4-0), s a németek ellen is négy pontot szerzett (1-1, 1-0), csak a bennünket kétszer legyőző olaszok tudtak minket megelőzni.

Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

Extrán szeretnének bizonyítani

A játékosokat Schäfer András képviselte a sajtótájékoztatón, aki hozzátette: nemcsak neki, hanem a keret minden játékosának óriási pluszmotivációt jelent, hogy a németek ellen játszhat.

– Nagy motivációt jelent, hogy a németek ellen léphetek pályára. Nemcsak azért, mert a Bundesligában játszom, hanem mert a német válogatott előkelő pozíciót foglal el a világ futballjában, és mindenki, aki pályára lép ellene, extrán szeretne bizonyítani – fogalmazott az Union Berlin középpályása.