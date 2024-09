Világbajnok pólósaink és Darnyi Tamás is homokzsákokat töltenek + fotók

Árvízre készül az ország, a Duna vízszintje 2013 óta nem látott magasságba érhet , és a védekezésből a magyar sport nagy bajnokai is kiveszik a részüket. Schmidt Ádám osztotta meg a fotókat, amelyeken látszik, hogy a 2023-ban világbajnok férfi-vízilabdaválogatott tagjai, élükön a kapus, Vogel Soma és csapatkapitány, Jansik Szilárd lapátolnak, töltik a homokzsákokat. Így tesz az úszólegenda Darnyi Tamás és a magyar atlétika jeles alakja, Baji Balázs is, akik mellett a teljesség igénye nélkül a Honvédség Sportszázadának katona sportolói is dolgoznak az árvízvédelmen a Margit-szigeten.

Darnyi Tamás is homokzsákokat tölt a Margit-szigeten. Fotó: Facebook/Schmidt Ádám

A Hajós-uszodát bezárják a veszélyhelyzet idejére, a sportolóknak ez időre máshol biztosítanak edzéslehetőséget. Schmidt Ádám, aki ugyancsak aktívan részt vesz a védekezésben, azt is jelezte, hogy a magyar sportra lehet számítani az árvíz idején is: