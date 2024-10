Betegségből gyógyuló gyermekek ismerhették meg a Groupama Aréna titkait

Konvojban érkezve keltettek feltűnést az elektromos autók vasárnap kora délután a Groupama Aréna főbejáratánál. A korszerű járművek különleges vendégeket szállítottak: 12 daganatos betegségből gyógyuló gyermek és családtagjaik érkeztek az FTC és a Porsche Hungaria Kft. Volkswagen márkájának meghívására, hogy részt vegyenek a Ferencváros–Fehérvár élvonalbeli bajnokin, előtte pedig néhány nem hétköznapinak ígérkező élményprogramon. Az autók üvege mögül csillogó szempárok figyelték a meccsnapi forgatagot, a résztvevők a kiszállást követően izgatottan indultak el a létesítmény felé.

Különleges vendégek érkeztek a Groupama Arénába. Fotó: fradi.hu

A stadion épületén belül a csapatkapitány, Fenyvesi Evelin vezetésével a Ferencváros női futballistái, Kovács Eszter és Demeter Réka, valamint Tobak Csaba, a Fradi Múzeum vezetője üdvözölte az egybegyűlteket. A múzeumvezető kiemelte, hogy a gyerekek szerencsés időpontban érkeztek, hiszen számos sportrelikvia mellett megtekinthetik Albert Flórián 1967-ben szerzett aranylabdáját is.

A vendégek az FTC-Telekom játékosaival, Kovács Eszterrel, Demeter Rékával és Fenyvesi Evelinnel is találkozhattak. Fotó: fradi.hu

Kubatov Gábor mutatta be a hazai öltözőt

Miközben a résztvevők megismerkedhettek az FTC 125 évre visszatekintő történelmének emléket állító tárgyakkal, plakátokkal vagy éppen mezekkel, Kaspár Attilával, a Ments Életet Alapítvány főtitkárával beszélgettünk arról, honnan származik az ötlet, hogy a magyar bajnokcsapat otthonában vendégeljék meg a gyermekeket.

– Rendszeresen szervezünk sport és kulturális élményeket, kirándulásokat, nyaralásokat. Jelen esetben a Volkswagen, illetve a Ferencváros keresett meg minket, ők régi, rendszeres támogatói az alapítványnak. Tőlük érkezett egy meghívás, ennek tettünk eleget a gyermekek nagy örömére – kezdte a kérdéseinkre válaszoló Kaspár Attila. – Olyan gyermekeket hívtunk meg – főként daganatos betegségből gyógyulókat –, akik érdeklődnek a sport, azon belül is a labdarúgás iránt, emellett fő szempont volt az is, hogy az állapotuk lehetővé tegye, hogy eljöhessenek egy többórás programra. Biztosan óriási élmény lesz nekik, hogy kimehetnek a pálya szélére, leülhetnek a cserepadra, fölmehetnek egy skyboxba, illetve a helyszínen élhetik át egy bajnoki mérkőzés hangulatát.

Nos, valóban nagy élmény volt, az önfeledt gyerekmosolyok legalábbis erre engedtek következtetni. De haladjunk sorban!

A múzeumtúra után Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke várta a vendégeket az öltözőfolyosón. A klubelnök elmesélte, hogy a mentális hadviselés szempontjából miért van kiemelt jelentősége annak, hogy a folyosó falain a futballcsapat elmúlt éveinek legemlékezetesebb pillanatai elevenednek meg, majd beinvitálta a csoportot a hazai öltözőbe, ahol néhány órával a meccskezdés előtt a labdarúgók teljes felszerelése ki volt készítve a számozott öltözőszekrények elé. Volt olyan fiatalember, aki már készült egy hasonló találkozásra.

Egy ifjú rajongó a 19-es mezben játszó Varga Barnabás öltözőszekrényénél. Fotó: fradi.hu

Füstfelhő, akár a profiknak

Az öltözőből a Groupama Aréna gyepére vezetett a csoport útja. A házgazda megadta a módját, a vendégek ugyanúgy füstfelhőben mehettek ki a pályára, mint a profi futballisták a bajnokik előtt. A pálya szélén volt lehetőség kipróbálni a kispadokat vagy éppen közelről megnézni a videóbírós rendszer helyszíni képernyőjét, de itt meg is ajándékozták a gyermekeket, akik előbb az autógyártó, majd a sportklub csomagjait kapták meg. Ezt követően a Volkswagen páholyába, a negyedik emeleti skyboxba vezetett a csapat útja.

Boldog pillanatok a Ferencváros stadionjának hazai kispadján. Fotó: fradi.hu

Élménnyel a gyógyulásért

– A Ferencvárossal aktív kapcsolatot ápolunk, évek óta mobilitási partnerei vagyunk a klubnak. A társadalmi felelősségvállalás az FTC-nek és nekünk is nagyon fontos, így született meg az ötlet, hogy egy élménynapot biztosítsunk a gyerekeknek. Nagy öröm volt, hogy részben Kubatov Gábor is tudott csatlakozni ehhez a programhoz, ez is csak emelte a rangját az eseménynek – mondta lapunknak Papp Zoltán, a Porsche Hungaria Kft. Volkswagen márkaigazgatója. – Remélem, hogy ez a nap, amit a márka, a Groupama Aréna és a Fradi összerakott a gyermekek számára, egy olyan élmény lehet, amely segítheti a gyógyulásukat.