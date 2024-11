Gulácsi Péter keserű emléke, amikor az élete visszavonhatatlanul megváltozott

Gulácsi Péter egy ártalmatlan mozdulat, passzolás közben szenvedett keresztszalag-szakadást 2022. október 5-én, amikor a Lipcse a Celtic ellen játszott a BL csoportkörében. A magyar kapus felépülése az ilyenkor szokásos hét-nyolc hónapos rehabilitáció helyett egy évig húzódott, mert a frissen műtött sebe elfertőződött. Gulácsi saját bevallása szerint visszavonhatatlanul megváltozott az élete két éve azon a Celtic elleni meccsen.

Gulácsi Péter két éve a Celtic ellen szenvedett súlyos sérülést, ami majdnem kettétörte a karrierjét. Fotó: X/RB Leipzig

– Nagyon meghatározó percek voltak azok, amikor az öltözőbe bejött a feleségem, Dia a két kisfiunkkal – árulta el Gulácsi a súlyos sérülése utáni pillanatoktól. – Nem is kellett semmit mondanunk, egymásra néztünk és tudtuk, ahogy és amiben addig éltünk, az visszavonhatatlanul megváltozik. Lehet még jó a lábam, visszatérhetek még a kapuba, de az életünk sohasem lesz ugyanolyan, ezt már aznap este éreztük mind a ketten, s bevallom, ezt nem volt könnyű elrendezni magamban.

Gulácsi végül majdnem egy évvel később, 2023. szeptember végén egy Német Kupa-meccsen tért vissza a Lipcse kapujába, de újra meg kellett harcolnia a helyéért, mert a távolléte alatt az addigi cserekapus, Janis Blaswich bevédte magát a csapatba. Gulácsi csak idén tavasszal lett újra kezdő kapus a német klubban, és azóta kimagasló teljesítményt nyújt.

Most pedig két év után újra egy Celtic elleni BL-meccsre készülhet, amely ráadásul igen fontos a Lipcsének, amely eddig három vereséggel a 31. helyen áll a 36 csapatos BL-mezőnyben, így Glasgow-ban pontokra lenne szüksége. Gulácsi nemrég kisebb bokasérülést szenvedett a Bundesligában, ami miatt le is kellett cserélni, de a múlt héten a Dortmund elleni bajnokin már újra védett.

Gulácsi Pétert dicsérte a Lipcse sportigazgatója

– A Dortmund ellen nem látszott, hogy bármi gondja lenne a bokájával. Azt gondolom, hogy ő volt a legjobbunk azon az estén. A Celtic ellen is teljesen rendben lesz – nyilatkozta Rouven Schröder, a Lipcse sportigazgatója Gulácsiról a fontos BL-meccs előtt.

A magyar kapus a Bundesligában kilencből hat meccsen gólt sem kapott, a BL-ben viszont három találkozón hatszor vették be a kapuját, annak ellenére, hogy többször bravúrosan védett, mutatott rá a Mandiner cikke. Tegyük hozzá, hogy a Lipcse eddig az Atlético Madrid, a Juventus és főleg a Liverpool ellen nem számított esélyesnek. Most viszont a Celtic ellen az lesz, és remélhetőleg Gulácsi is szerez egy szebb emléket a skót csapat ellen, mint amilyen a két évvel ezelőtti volt.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló, mai műsor:

PSV Eindhoven (holland)–Girona (spanyol) 18.45

Slovan Bratislava (szlovák)–Dinamo Zagreb (horvát) 18.45

Real Madrid (spanyol)–AC Milan (olasz) 21.00

Liverpool (angol)–Bayer Leverkusen (német) 21.00

Borussia Dortmund (német)–Sturm Graz (osztrák) 21.00

Sporting Lisboa (portugál)–Manchester City (angol) 21.00

Lille (francia)–Juventus (olasz) 21.00

Celtic Glasgow (skót)–RB Leipzig (német) 21.00

Bologna (olasz)–AS Monaco (francia) 21.00