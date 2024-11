Xabi Alonso a Liverpool hat játékosát emelte ki, Szoboszlai is köztük van

Xabi Alonso visszatért az Anfieldre

A Leverkusen az előző idényben mutatott parádés menetelését követően a mostani szezonban nem igazán találja korábbi formáját. Xabi Alonso tanítványai legutóbbi öt Bundesliga-meccsükből csak egyet nyertek meg és négyszer döntetlent játszottak, ám így is a negyedik helyen állnak. A BL-ben a Feyenoord és a Milan elleni sikert követően döntetlenre végeztek a francia Bresttel, a hét pontjukkal azonban nem lehetnek elégedetlenek. Xabi Alonso számára különösen „izgalmas” lesz a mai meccs, visszatért az Anfieldre. 2004 és 2009 között a Liverpool játékosa volt, ma is nagy kedvenc a városban, és amikor Jürgen Klopp januárban közölte, hogy a szezon végén távozik, sokan szerették volna, ha ő váltja a vezetőedzői poszton.

Xabi Alonso a tegnapi sajtótájékoztatón természetesen rengeteg kérdést kapott a liverpooli kötődéséről. Amikor a legszebb élményeiről kérdezték, szabadkozott, hogy nem lesz túlságosan eredeti:

– Még húsz év után is kérdeznek a Milan elleni csodáról, az az isztambuli meccs a legszebb emlékem, ami egy nagy korszak kezdete volt – utalt Xabi Alonso a 2005-es BL-döntőre, amit a Liverpool úgy nyert meg, hogy félidőben 3-0-ás hátrányban volt az olaszok ellen. A 60. percben éppen Alonso egyenlített, 3-3 után pedig a büntetőpárbajban 3-2-re kerekedtek felül az angolok.

Xabi Alonso's time at Liverpool was special ❤️#UCL pic.twitter.com/THYz6euUob — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2024

Xabi Alonso megkapta a kérdést, volt-e valós lehetőség arra, hogy Klopp utódjaként visszatérjen Liverpoolba, és egy napon lesz-e a Liverpool szakvezetője, de kikerülte ezeket a kérdéseket, és hangsúlyozta az elkötelezettségét a Leverkusen mellett.

– A keddi meccs érdekesebb téma, mint az én jövőm – jegyezte meg.

A Leverkusen trénere a Liverpool jelenlegi csapatáról hosszabban beszélt:

– Sok dolgot láttam, amit Klopp valósított meg itt, de Slot munkásságát is követem, ismerem a filozófiáját a futballról, ami intenzív játékkal párosul. A csapat nagyon jól össze lett rakva, nem véletlenül van a Premier League és Bajnokok Ligája tabelláján is az élen. Minden területen nagyon erősek, jól működik az, amit Slot kitalált. Fantasztikus munkát végzett három hónap alatt. Gakpo, Diaz, Cimikasz, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister – számtalan lehetőségük van. De nekünk is megvan a tervünk, és meglátjuk, mi történik holnap – idézte a Liverpool Echo Xabi Alonso szavait.

Az újságírók a Liverpool kapusát, Caoimhín Kellehert is kérdezték Xabi Alonsóval kapcsolatban:

– A szurkolók nagyszerű fogadtatásban részesítik majd, de mi csalódottan szeretnénk hazaküldeni – mondta Kelleher.

Győzelmi kényszerben az RB Leipzig

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt soraiban tudó RB Leipzig (31.) a Celtic (20.) vendége lesz, és a németek számára kötelező a győzelem. A lipcseiek kemény sorsolást kaptak a BL-alapszakasz elejére, idegenben az Atlético Madriddal, majd otthon a Juventusszal és a Liverpoollal csaptak össze, és mindhárom meccset elveszítették, mindegyiket egy góllal (1-2, 2-3, 0-1). A Celtic a mostani kiírásban még csak egyszer volt pályaválasztó, akkor 5-1-re kiütötte a Slovan Bratislavát. A csapat azt követően komoly pofonba szaladt bele Dortmundban (1-7), viszont utána az Európa-liga-győztes Atalanta otthonából egy ponttal távozott (0-0).

Az RB Leipzig tegnapi sajtótájékoztatóján Rouven Schröder sportigazgató külön kitért Gulácsira, aki másfél hete kisebb bokasérülést szenvedett a Freiburg elleni bajnokin, majd múlt héten kihagyta együttese Német Kupa-mérkőzését. A hét végén, a Borussia Dortmund vendégeként viszont már ismét ő állt a kapuban és jól védett, nem rajta múlt, hogy a lipcseiek 2-1-re kikaptak. A Bundesliga tabelláján a második helyüket megőrizték.

– A mérkőzésen nem látszott, hogy bármi gondja lenne Gulácsi bokájával. Azt gondolom, hogy ő volt a legjobbunk azon az estén – jegyezte meg Schröder.