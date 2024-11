Előkarácsony a Puskás Akadémián! Kétszázmilliós sportruházati adomány a rászoruló gyerekeknek

A Pro Filii Alapítvány 2021-es megalakulása óta összesen mintegy 4,5 milliárd forintot – ebből pályázati keretek között közel 3 milliárdot – adományozott jótékony célokra. A Mészáros Csoport karitatív szervezete által tavaly életre hívott „Együtt mozdulunk!” sportmez-adományozási program célja, hogy megteremtse a sporton keresztüli fejlődés és társadalmi integráció feltételeit, miközben ösztönzi a fiatalokat az egészséges életmód követésére. A Mészáros Csoport kommunikációs igazgatója, egyben a Pro Filli Alapítvány főtitkára, Kelemen Krisztina megnyitóbeszédében kiemelte, nem titkolt cél, hogy a gyerekeket motiválják.

Fotó: Kondella Misi Photography / Kondella Misi Photography

– A mostani adományozás kettős fókuszú, amellett, hogy 2Rule Sportruházat termékeket adunk át, ösztönözni is szeretnénk a hátrányos helyzetben élő gyerekeket arra, hogy sportoljanak, hiszen ez adott esetben kiugrási lehetőség lehet számukra – hangsúlyozta Kelemen Krisztina.

A lelküket is nevelik

Az adományozási program hivatalos ünnepségén több alapítvány és egyesület elnöke is megköszönte a Mészáros Csoport által nyújtott támogatást a rászoruló gyerekek számára. A cégcsoport mindig is kiemelt hangsúlyt fordított az adományozásra. A Pro Filii Alapítványon keresztül többféle módon (nagycsaládosok üdültetése, adventi adományozás) próbálta segíteni a magyar embereket. A beszédek sorát az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítványának elnöke, Nagy Anna kezdte, aki a szervezet élén immár huszonkét éve segíti a rászoruló családokat.

– Ezek az adományok nemcsak arról szólnak, hogy a gyerekeknek lesz ruhája vagy el tud-e menni nyaralni, hanem így ugyanolyan élményekkel teli gyerekkor jár nekik, mint a jobb lehetőségekkel rendelkező társaiknak, megtapasztalhatja a közösséghez tartozás érzését. Köszönöm, hogy a mi alapítványunk is segítséget kaphatott – mondta el az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítványának elnöke. Később Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke lépett fel a pódiumra, és beszédében kiemelte, hogy az általuk képviselt családok nagyon hálásak az adománynak, főleg a karácsonyi időszak előtt.

– Ha ezeket a mezeket használják és sportolnak benne, akkor nemcsak a testüket, hanem a lelküket is nevelik, és egy jobb felnőtt válhat belőlük. Egy ilyen adományból rengeteg jó dolog származhat. Csak buzdítani tudom a szülőket, hogy éljünk a lehetőséggel, és vigyük le együtt sportolni a gyerekeket – köszönte meg az adományt Herbert Gábor.

Esélyt akarnak adni

Az ÁGOTA Alapítvány önkéntes koordinátora, Balogh Zsolt beszédében kiemelte, hogy a Pro Filii Alapítvány szívügyévé vált a gyermekvédelem, és az adományok átvétele után az állami gondozott gyermekek arcáról visszatükröződő mosoly azt mutatja, hogy jó úton járnak.

– Sok gyerek direkt egyforma mezt kért, hogy egységes színekben tudjon versenyezni – árulta el Balogh Zsolt. Ezt követően Sterbenz Tamás, a Testnevelési Egyetem rektora ragadta magához a szót, és beszédében felidézte a kosárlabdázó Hepp Ferencen át a labdarúgó Csanádi Árpádon keresztül a magyar kézilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, Mocsai Lajossal bezárólag a legjelentősebb sporttudományi mérföldköveket.

– Megtisztelőnek tartom, hogy idén második alkalommal kap az 1084 tagegyesületet számláló SOSZ lehetőséget arra, hogy olyan színvonalas, esztétikus, szép mezeket, sportfelszereléseket juttasson el a sportoló gyerekek számára, amiben büszkén sportolhatnak. A SOSZ a tagegyesületeiben sportoló 150-160 ezer fiatalt tudja ezzel támogatni – mondta beszédében Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke. A jótékonysági program keretében a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 52 millió forint, a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete 29,5 millió forint, az Egyszülős Központ 45 millió forint, az ÁGOTA Alapítvány 21,5 millió forint, a Sportegyesületek Országos Szövetsége pedig 52 millió forint értékben kapott 2Rule mezeket és sportruházati termékeket. Az eseményt a Mészáros Csoport tulajdonosa, Mészáros Lőrinc zárta beszédével, aki hangsúlyozta, továbbra is folytatni szeretnék a hátrányos helyzetű fiatalok támogatását.

Fotó: Kondella Misi Photography / Kondella Misi Photography

– Az „Együtt mozdulunk!” sportmez-adományozási programunkkal is szeretnénk minél több rászoruló gyermeket segíteni, illetve lehetőséget biztosítani azok számára, akiknek önhibájukon kívül nincs esélyük arra, hogy rendszeresen sportolhassanak. A társadalmi felelősségvállalás jegyében továbbra is kitűzött célunk, hogy alapítványainkon keresztül támogassuk a fiatalok esélyegyenlőségének megteremtését – emelte ki Mészáros Lőrinc tulajdonos az eseményen mondott ünnepi köszöntőjében. Az eseményt egy remek hangulatú, játékos kapura lövő verseny zárta, amelyben az adományokban részesült gyermekek közül harmincan vettek részt. A minibajnokság lebonyolítását a Puskás Akadémia három utánpótlás-válogatott labdarúgója, Bozó Mirkó kapus, Mondovics Kevin és Pál Barna mezőnyjátékosok is segítették, így a kis tehetségeknek alkalmuk nyílt a jövő példaképeivel is találkozni. A labdás vetélkedő végén szintén díjakat kaptak az ifjú résztevők, és ahogy Mészáros Lőrinc is elmondta, a mai napon mindenki győztesnek érezhette magát.