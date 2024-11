Golovin: Ezúttal a svédek az ismerős arcok

A magyar válogatott kicsit idegesen, döcögősen kezdte az első mérkőzését Törökország ellen a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon, később sem sziporkázott, de végül magabiztos, 30-24-es győzelmet aratott. A csoport másik meccsén a svédek 28-18-ra verték Észak-Macedóniát, és ez azt jelenti, hogy a szombaton 18 órakor a debreceni Főnix Arénában rendezendő magyar–svéd arról hivatott dönteni, hogy a két csapatból melyik megy tovább csoportelsőként és melyik a csoportmásodikként. A két fél nagyon jól ismeri egymást: egy éve a világbajnokság középdöntőjében a társrendező skandinávok nyertek 26-22-re, az áprilisi olimpiai selejtezőtornán a magyar válogatott győzött – éppen a Főnix Arénában – 28-25-re, az olimpia negyeddöntőjében pedig a svédek bizonyultak jobbnak hosszabbítás után 36-32-re.

Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint meglepetés nincs, egy szokatlan dolgot viszont látott a svédek játékában a két csapat szombati csoportrangadója előtt. Mindenesetre a kapitány alaposan felkészíti a csapatát: megnézték a Főnix Arénában a svédek meccsének első félidejét, azóta pedig az egész találkozót, sőt a skandinávok közelmúltbeli mérkőzéseit is elemezték a felvételek alapján.

– Sok meglepetés nem történt. Az egyetlen szokatlan dolog, hogy nem támadtak hét a hat ellen, de nem csak tegnap, az előző két meccsükön sem. Pedig tudjuk, hogy Tomas Axnér kollégám nagyon szereti, szerintem ellenünk megint várható, és erre is fel fogunk készülni. Nathalie Hagmanra nagyon kell figyelnünk, ugyanis mindig sok gólt szerez, igaz, a találatainak többsége indításból születik, ezért szombaton azt az oldalt le kellene zárnunk, amikor visszafutnak, mert leginkább onnan jönnek az indításgólok – osztotta meg megfigyelését a kapitány. Hozzátette, taktikailag nem valószínű, hogy meglephetik egymást, ugyanis a skandináv oldalon rengeteg lesznek bőven ismerős arcok.

Golovin Vlagyimir szerint a győzelemhez három-négy poszton is kiválóan kell majd teljesíteni (Fotó: Csudai Sándor)

Saját együttese kapcsán Golovin elmondta, a csapategység egyértelműen fontos lesz, hogy győzelemmel zárják a rangadót, és három-négy poszton is nagyon kiválóan kell teljesíteniük. Felidézte, hogy az olimpiai selejtezőn az első félidőben a svédek engedték lőni a magyar szélsőket – ezt Győri-Lukács Viktória és Szöllősi-Schatzl Nadine is kihasználta –, a második felvonásban viszont inkább beengedték ellenfelüket az egyes és a kettes poszt közé. Így kivették a játékból a szélsőket, nem engedtek őket kapura lőni, de a jobb- és a balátlövő, Klujber Katrin és Kuczora Csenge jól megoldotta a feladatot. Ugyanakkor megjegyezte: egyáltalán nem biztos, hogy csapatának elsősorban távoli átlövésekkel kell operálnia, inkább arra van szükség, hogy a szélsők is játékban legyenek, ezáltal meglegyen a szélessége a csapatnak.

– Nem hiszem, hogy tíz góllal tudunk nyerni. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, de abból indulunk ki, hogy az ő játékuk valamilyen szinten passzol nekünk. Arra számítok, hogy ugyanolyan mérkőzés lesz, mint az olimpiai selejtezőn – közölte Golovin.

Tomas Axnér, a svéd női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint nagy lesz a nyomás a társházigazda magyar csapaton, és ebben látja a saját esélyüket a győzelemre. Az észak-macedónokat tízzel verő svédek 20 gól alatt tartották az ellenfelet, ami egyértelműen azt bizonyítja, jól működött a saját kapu előtt a skandináv retesz.

– Tegnap jó volt a védekezésünk, sokszor sikerült megállítanunk ellenfelünk támadását és sok technikai hibára kényszerítettük őket. A támadásban és az ellenakciókban azonban még javulnunk kell, ha le akarjuk győzni a magyarokat. Nagyon tiszteljük őket, de azt is tudjuk, hogy hazai pályán játszanak, és nagy lesz rajtuk a nyomás, mert az elődöntőbe kell jutniuk. Mi már sokszor voltunk ott, és meg tudunk birkózni ezzel a nyomással – fogalmazott a svéd kapitány. Hozzátette, bár az európai szövetség erősorrendjében megelőzik riválisukat – a svédek a negyedik, a magyarok az ötödik helyre kerültek –, most mégis esélytelenebbnek érzik magukat.

A magyarok hétfőn, ugyancsak 18 órától Észak-Macedónia ellen zárják a csoportkört, a szintén debreceni középdöntőbe az első két helyezett jut. A svédek elleni találkozó így döntő fontosságú, mert a továbbjutók viszik magukkal az egymás elleni eredményeket.