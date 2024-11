A Liverpool lecsúszott rekordere 28 évesen csirkét árul futballozás helyett

Ha azt mondjuk, hogy Exeter City, akkor a Liverpool magyar szurkolóinak elsősorban egy nem túl szép emlék ugorhat be: a Vörösök kapuját védő Bogdán Ádám 2016. január 8-án az akkor negyed-, napjainkban harmadosztályú angol kiscsapat ellen közvetlenül szögletrúgásból kapott kellemetlen gólt az FA-kupában. Könnyen lehet, hogy aznap döntötte el magában Jürgen Klopp, hogy a jövőben nem számol a magyar kapussal, mert Bogdán a hibája után már csak egy meccsen lépett pályára a Liverpool mezében. Az a bizonyos Exeter elleni meccs azonban egy másik futballista, Jerome Sinclair karrierjén is mély nyomot hagyott, aki a 2-2-re végződött találkozón lőtte az első és mint utóbb kiderült, az egyetlen gólját a Liverpool színeiben.

Jerome Sinclair a Chelsea ellen debütált a Premier League-ben a Liverpool színeiben. Fotó: Getty Images/Nick Taylor/Liverpool FC

Jerome Sinclair nevére talán csak a fekete öves Liverpool-szurkolók emlékezhetnek, hiszen az egykori csatár mindössze öt mérkőzésen szerepelt a klub színeiben. Az első három alkalommal még Brendan Rodgers edző irányítása alatt, majd még kétszer vetette be őt Klopp. Sinclair neve azonban nem az utolsó, hanem az első pályára lépése miatt íródott be a Liverpool történelmébe, ahonnan a mai napig nem radírozta ki őt senki. Sinclair 2012. szeptember 26-án a West Bromwich Albion ellen 2-1-re megnyert Ligakupa-mérkőzés 81. percében csereként állt be a Liverpool kispadjáról, amelyen Gulácsi Péter is ott ült, így mindössze hat nappal a 16. születésnapja után a klub történetének legfiatalabb pályára lépője lett. Azóta a jelenlegi csapat sérült tehetsége, Harvey Elliott tudta a legjobban megközelíteni ezen a listán, de ő is több mint öt hónappal idősebb volt a debütálásakor 2019-ben, amivel a második helyre szorult.

Jürgen Klopp: Ő egy igazi tehetség, kedvelem

– Minden topklub akarta Jerome-ot, és nagyon elégedettek voltunk azzal, hogy 14 évesen minket választott – emlékezett vissza a The Athletic írásunk alapjául szolgáló cikkében Frank McParland, a Liverpool korábbi akadémiai igazgatója Sinclair megszerzésére, aki addig a West Bromwich Albion utánpótlásában pallérozódott. Nagyjából 200 ezer fontot fizettek érte, és kimagaslóan teljesített a Liverpool akadémiáján.

Miután eldöntött egy meccset a Chelsea U21-es csapata ellen, a klub legendája, Jamie Carragher a következőt mondta róla: – Remélhetőleg nagy karriert fut majd be, és elmondhatom majd magamról, hogy együtt játszottam Jerome Sinclairrel.

Az első csapatban való bemutatkozása után Brendan Rodgers elmondta, hogy jó srác, nagyon fegyelmezett és a tudáséhsége sokáig repítheti. De a Liverpool akkori edzője az ördögöt is a falra festette vele kapcsolatban: – Jerome-nak csak most jön a neheze. Nem jó a legfiatalabb játékosnak lenni, és aztán körön kívülre kerülni.

Néhány évvel később pontosan ez történt Sinclairrel, akit saját elmondása szerint a Liverpool ikonja, Steven Gerrard is a szárnyai alá vett az öltözőben. A probléma gyökere a szerződéshosszabbítás volt. Az ügynöke az az Aidy Ward volt akkoriban, aki 2015-ben Raheem Sterlinget elvitte a Liverpooltól a Manchester Cityhez, és az ő javaslatára nem fogadta el a klub szerződésajánlatát. Ezt pedig Jürgen Klopp nem vette jó néven.

Sinclair egyetlen gólja a Liverpool felnőttcsapatában az Exeter elleni kupameccsen:

– Megpróbálunk olyan közeget teremteni, amelyben a fiatalabb játékosok tudják, nem az a fontos, hogy az első évükben életük legjobb fizetését kapják – fogalmazott Klopp 2016-ban. – Sokkal fontosabb ennél az igazi oktatás, és ezt próbáljuk biztosítani, amihez sok mindenre szükség van. Kedvelem Jerome-ot. Ő egy igazi tehetség, és örülnék, ha velünk akarna maradni. Ha viszont nem akar, akkor nem erőltethetjük. Amíg itt van, addig a Liverpool játékosa, de én nem dönthetek a játékosok helyett. Csak felkínálhatunk nekik bizonyos dolgokat, elsősorban oktatást és képzést, lehetőséget, hogy a legjobb edzőinkkel és játékosainkkal dolgozzanak együtt. A többi rajtuk múlik.

Jerome Sinclair állítja, nem a pénz befolyásolta

Jerome Sinclair nem hallgatott Klopp szavaira, elcsábult a gyorsabb előremenetel reményében, és 2016 nyarán a Watfordhoz igazolt. Sokszor megvádolták azzal, hogy a pénz motiválta a döntését, de ezt ő tagadta. – Több tényező befolyásolt – ismerte el. – Megnézve azokat a játékosokat, akik előttem álltak a sorban, fiatalként nagyon nehéz dolgom volt. Ezt utánam is sokan megtapasztalhatták hasonló helyzetben. Lejárt a szerződésem, és úgy éreztem, itt az idő, hogy megnézzük, milyen lehetőségeim vannak. Abban a pillanatban teljes szívemből azt éreztem, hogy jó döntést hoztam.

A Liverpool valaha volt legfiatalabb játékosai:

1. Jerome Sinclair

2. Harvey Elliott

3. Jack Robinson

4. James Norris

5. Kaide Gordon

6. Ki-Jana Hoever

7. Ben Doak

8. Ben Woodburn

9. Tom Hill

10. Raheem Sterling A debütálás ideje:

2012. szeptember 26.

2019. szeptember 25.

2010. május 9.

2019. december 17.

2021. szeptember 21.

2019. január 7.

2022. november 9.

2016. november 26.

2019. december 17.

2012. március 24. Az akkori életkor:

16 év, 6 nap

16 év, 5 hónap, 21 nap

16 év, 8 hónap, 7 nap

16 év, 8 hónap, 13 nap

16 év, 11 hónap, 16 nap

16 év, 11 hónap, 20 nap

16 év, 11 hónap, 29 nap

17 év, 1 hónap, 11 nap

17 év, 2 hónap, 04 nap

17 év, 3 hónap, 16 nap

Öt éves profi szerződést kapott a Watfordtól, de nem tudta megvetni a lábát, folyamatosan kölcsönadták, és az ideiglenes csapatai sorrendjéből is látszik, hogy egyre lejjebb csúszott a lejtőn: Birmingham, Sunderland, Oxford United, VVV Venlo (holland), CSZKA Szófia (bolgár). Végül 2021-ben, ahogy lejárt a szerződése, a Watford kiadta az útját, és nem lett újabb csapata. Összesen 110 meccsen lépett pályára profi karrierje alatt, ami igen kevés, tekintettel arra, hogy már 16 évesen debütált. A Liverpoolnál vele dolgozó akadémiai igazgató, McParland szerint a legnagyobb gond az volt, hogy sokat volt sérült, noha 17 éves koráig talán egyszer sem dőlt ki a sorból, utána viszont sorozatosan.

A világhírű Liverpool ismeretlen rekordere

Napjainkban Sinclair 28 évesen, amikor futballistaként a csúcson lehetne, egy sült csirkét árusító gyorsétteremlánc, a Morley’s tulajdonosa Birminghamben. – Labdarúgóként azt tapasztaltam, hogy ha a dolgok jól vagy rosszul mentek, az érzelmileg nagy hatással volt rám. Nem hagyhatod, hogy az érzelmek ennyire magukkal ragadjanak, nem kerülhetsz túl magasra és túl mélyre sem – osztotta meg tanulságait Sinclair, a Liverpool történetének legfiatalabb pályára lépője.

A tehetség mellé sérülések, szerencsétlen döntések és rossz tanácsok párosultak – ennyi elég volt ahhoz, hogy ő legyen a világ egyik leghíresebb klubjának legkevésbé ismert rekordere.