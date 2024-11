Rebrov Magyarországon? Lejár a görög kölcsön? Ez várhat Marco Rossi csapatára

A magyar labdarúgó-válogatott 2018 őszén Finnország és Görögország elleni meccsekkel kezdte el az UEFA új sorozatát, az első Nemzetek Ligája-kiírást. A szoros csoportból végül egy utolsó fordulós görög öngólnak is köszönhetően a finnek és a magyarok jutottak fel a B ligába. Ennél többet is köszönhettünk szegény Vasziliosz Lambropulosznak: az öngólja kellett ahhoz, hogy a magyar válogatott részt vehessen a 2021-re halasztott Európa-bajnokság pótselejtezőjében, amelyen keresztül aztán ki is jutott a részben hazai rendezésű tornára Marco Rossi legénysége. Ha a pénteki sorsolás úgy hozza, a görögök visszakérhetik a kölcsönt. Elképzelhető az is, hogy a Szerhij Rebrov vezette Ukrajna lesz az ellenfél, Erling Haaland viszont biztosan nem rohamozza márciusban a magyar kaput.

Romano Schmid gólja nem volt elég az egyenes ágú feljutáshoz, Ausztria is lehet a magyar válogatott ellenfele az osztályozón (Fotó: APA-PictureDesk via AFP/Guenther Iby)

Kezdjük azzal, ami biztos: a B2-es csoportban Görögország végzett a második helyen. A görögök nagyszerű Nemzetek Ligája-csoportkörön vannak túl, idegenben még Anglia ellen is nyertek, de végül a háromoroszlánosok mögött a második helyre szorultak, az íreket és éppen a finneket viszont oda-vissza verték.

Látványos görög gól a finn kapuba

A csoportkört Helsinkiben elért 2-0-s győzelemmel zárták vasárnap a görögök, Hrisztosz Colisz látványos góllal állította be a végeredményt.

Görögország a Nemzetek Ligája első három kiírásában csak a C divízióban szerepelt, az első B ligás szereplése viszont kiválóan sikerült, így osztályozón akár azonnal felléphet a legjobbak közé márciusban.

Haaland triplája kevés lett volna, de nem lesz újra álomsorsolás

A B3-as csoport is véget ért vasárnap, innen Norvégia jutott fel egyenes ágon az elitbe, miután a triplázó Erling Haaland vezérletével kiütötte Kazahsztánt.

A magyar válogatott lehetséges ellenfelei közé innen Ausztria került, amely sokáig virtuálisan a csoport élén állt az utolsó fordulóban. Romano Schmid góljával majdnem egy órán keresztül vezettek Szlovénia ellen az osztrákok, akiknek a győzelem első helyet ért volna a csoportban, a hajrában azonban Adam Gnezda Cerin kiegyenlített, az 1-1-es döntetlen pedig csak a második helyre volt elég Ausztriának, az első helyezett Norvégiának pedig nem kell álomsorsolást várnia a feljutáshoz.

Rebrov Magyarországon? Teljes a káosz az ukránok csoportjában

Görögország és Ausztria mellé még két B ligás csoportmásodik csatlakozik majd a pénteki sorsolásra, ám a magyar válogatott másik két lehetséges ellenfelére csak kedd este derül fény. S a két helyre heten is pályáznak.