Már félidőben kirúgta Csercseszovot az orosz kommentátor – hat meccsen nulla gól

A Nemzetek Ligája B divíziójában vasárnap befejeződtek a küzdelmek a 3. csoportban, és a záró fordulóban Kazahsztán Oslóban 5-0-ra kikapott Norvégiától. Ez egyszersmind azt jelenti, hogy a kazahok egyetlen gólt sem szereztek a csoportban, a hat meccsükön viszont tizenötöt kaptak, simán kiesetek a C divízióba a norvégok, az osztrákok és a szlovének mögött végezve. Egy pontjuk így is lett, éppen a norvégokkal még az első fordulóban Almatiban 0-0-ra végezek. Vasárnap viszont az északiak a három gólt szerző Erling Haaland vezetésével könnyedén elintézték Sztanyiszlav Csercseszov csapatát. Még a szeptemberi hazai meccs előtt, amikor megkérdezték Csercseszovot, hogyan fékezik meg Haalandot, a tréfás szakvezető azzal viccelődött, hogy egy Kalasnyikov gépkarabéllyal. Most a Szovjetszkij Szport viccelődik: a Kalasnyikovot nem engedték be Norvégiába.

Haaland elintézte Csercseszov csapatát. Forrás: X/UEFA EURO 2024

Csercseszov a találkozó után azt mondta, hogy nem akar kifogásokat keresni, de éppen ez tette. Mint megjegyezte, az asztanai stadion átépítése miatt a hazai meccseiket nem tudták az ottani műfüves pályán játszani, pedig ott előnyben lehettek volna az ellenfeleikkel szemben. A Ferencváros korábbi vezetőedzője szerint a meccsnaptár is szerencsétlenül alakult számukra, nem tudtak eleget együtt készülni, és egyébként is, amikor júniusban elvállalta a szövetségi kapitányi posztot, egy „gazdátlan” együttest vett át – jelentette ki. Ez utóbbi megjegyzésén fennakadt a kazah sajtó, hiszen a válogatott 2023-ban sikeresen szerepelt. (Többek között Asztanában 3-2-re legyőzte a dánokat, 1-0-ra az északíreket, utóbbiakat idegenben is megverte 1-0-ra, és Finnországban is nyert 2-1-re.)

Csercseszov már a jövőt tervezi

Csercseszov mérlege szörnyű: nyolc mérkőzésből egy döntetlen és hét vereség, nem meglepő, hogy sokan máris a leváltását követelik. Ám 2+2 éves szerződése van, sajtóhírek szerint a menesztése esetében egymillió eurós végkielégítés járna neki. A kazah Sports.kz portál mindenesetre megírta, hogy az oslói mérkőzés szünetében Sztanyiszlav Minyin orosz kommentátor a Telegram-csatornáján trollkodott Csercseszovval, a „Doszvidányevics?” megjegyzésével arra utalva, hogy elköszönhetnek tőle. A tréner nevével való poénkodáshoz az adta az alapot, hogy az osztrákok elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón az egyik kazah újságíró helytelenül Sztanyiszlav Szalamovicsnak szólította – a teljes neve Sztanyiszlav Szalamovics Csercseszov, a középső nevet az oroszok az adott személy édesapjának keresztnevéből képezik. Csercseszov azonban nem sértődött meg, mint mondta, nem érzékeny típus, és még egy poént is elsütött, hogy Sztanyiszlav Privetovicsnak hívják – a „Privet” oroszul a köszönés találkozáskor. Ám most Kazahsztánban jó néhányan az elköszönő formulát, a Doszvidányiját választanák Csercseszov esetében.