Csercseszov továbbra sem érti, miért kellett távoznia a Fraditól

Csercseszov kitért ifjabb Lisztes Krisztiánra is, aki nála került be a nagycsapatba. – Az Eintracht Frankfurt nemrég bejelentette, hogy megvásárolta Lisztes Krisztiánt, akinek az édesapja is játszott Németországban. Amikor az asszisztenseim és én megérkeztünk a Ferencvárosba, az akkor tizenhat éves srác nem is álmodhatott az első csapatról. Most pedig ő a magyar labdarúgás felemelkedő csillaga, leendő Bundesliga-játékos, aki jövő nyáron csatlakozhat a Frankfurthoz – fogalmazott.

Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov. (MTI/Illyés Tibor)