Nagelsmann nagyot hibázott a német válogatott budapesti meccse előtt?

Nagelsmann a tegnap délelőtti regenerációs tréning után szabadidőt adott keretnek, és ha már Freiburgban játszottak a bosnyákokkal, a játékosok többségével ellátogatott a közeli Európa-Park vidámparkba, ahol felültek az itteni híres hullámvasútra. Nem volt kötelező, de többek között Musiala, Gnabry, Sané és Andrich nem ijedt meg a kihívástól. Ezt a hullámvasutat amúgy a múlt héten a bosnyákok is kipróbálták még a meccs előtt, és ők itt is, ott is a mélybe zuhantak... A Sky.de szerint lehet, hogy Nagelsmanntól rossz ötlet volt ez a meccs előtti adrenalinfröccs, nehogy úgy járjanak, mint a bosnyákok.