Nagelsmann tíz helyen is változtathat a csapatán, csak egy játékos helye biztos

A német válogatott remekül hangolt a keddi, Magyarország elleni Nemzetek Ligája-találkozóra, szombaton Freiburgban 7-0-ra kiütötte a bosnyákokat. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány együttesében a gólszerzők Musiala (2.), Kleindienst (23., 79.), Havertz (37.), Wirtz (50., 57.) és Sané (66.) voltak. A szakvezető vasárnap a délelőtti regenerációs tréning után szabadidőt adott a keretnek, és ha már Freiburgban játszottak a bosnyákokkal, a játékosok többségével ellátogatott a közeli Európa Park vidámparkba, ahol felültek a híres hullámvasútra. Nem volt kötelező, de többek között Musiala, Gnabry, Sané és Andrich sem ijedt meg a kihívástól. Ezt a hullámvasutat amúgy a múlt héten a bosnyákok is kipróbálták még a meccs előtt, és ők itt is, ott is a „mélybe zuhantak.” A Sky.de szerint lehet, hogy Nagelsmanntól rossz ötlet volt ez a meccs előtti adrenalinfröccs, nehogy úgy járjanak, mint a bosnyákok…

Nagelsmann ötlete, a válogatott a hullámvasúton (Forrás: X/Europa-Park FR)

A már biztosan csoportelső németek persze nem ezzel számolnak. Nagelsmann a mai budapesti sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy győzni akarnak a Puskás Arénában is.

– A csoportállás ellenére nyerni akarunk, mert kevés idő van már a vb-selejtezőkig, amire szeretnénk a lehető legjobban felkészülni. Ráadásul szeretnénk kiszolgálni szurkolóinkat, akik elkísérték a csapatot Budapestre. Sok jó játékosunk van és a klubok érdekeit is szeretnénk figyelembe venni, ezért több olyan futballista is szerephez juthat, aki eddig kevesebb lehetőséget kapott – mondta Nagelsman. A szakvezető elárulta, hogy Kimmich – aki a bosnyákok elleni meccsen rúgást kapott a bokájára, le is kellett cserélni – egészséges, így akár kezdhet is a Puskás Arénában, de az nem valószínű, hogy végigjátssza a meccset.

Nagelsmann szerint a játék minden elemében sikerült előrelépniük

Nico Schlotterbeck és Julian Nagelsmann a német válogatott mai sajtótájékoztatóján ( Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Nagelsmann elmondta, hogy mire számít holnap este Marco Rossi csapatától.

– Nem tudjuk, hogy milyen felállásban játszik majd a magyar válogatott, az utóbbi két mérkőzésen teljesen eltérően álltak fel ellenünk. A magyarok is szépen akarják zárni az évet, főleg hazai pályán, ezért kompaktabban, mélyebben fognak védekezni. Meglátjuk, hogy kihasználják-e a gólhelyzeteiket a meccs elején, hiszen ha ez sikerült volna nekik szombaton a hollandok ellen, akkor az a meccs is másképp alakul – jegyezte meg a németek szövetségi kapitánya. Nagelsmann arról is beszélt, amióta tavaly ősszel átvette a Nationalelf irányítását, szerinte a játék minden elemében sikerült előrelépniük, különösen letámadásban fejlődtek sokat. Többek között ennek tulajdonítja a Bosznia-Hercegovina elleni kiütéses győzelmet is.

Nagelsmann arról is beszélt, hogy írásban felvette a kapcsolatot korábbi játékosával, Szalai Ádámmal, aki szombaton a magyar válogatott pályaedzőjeként az amszterdami összecsapáson azonnali orvosi beavatkozásra szorult. A tréner úgy fogalmazott, korábbi hoffenheimi tanítványa arról tájékoztatta, hogy a gyógyulás útjára lépett.

Ami a német válogatott várható mai kezdőcsapatát illeti, gyakorlatilag csak azt lehet biztosra venni, hogy a kapuba Alexander Nübel áll, ezt Nagelsmann már korábban eldöntötte. Minden másról kedden délelőtt dönt az elmondása szerint.

– Lehet, hogy kilenc vagy tíz helyen változatok, de lehet, hogy csak négy helyen – mondta Nagelsmann.

A 28 éves Nübelt 2020 óta a Bayern München csapatához köti szerződés, előtte a Schalke kapuját védte. A bajorok rögtön kölcsönadták a Monacónak, jelenleg pedig a Stuttgartban véd. Az idei németországi Eb előtt benne volt a bő, 27-es keretben, de ő lett az egyik kimaradó. A válogatottban csak egyszer védett, október 11-én a bosnyákok elleni idegenbeli találkozón, amit a németek 2-1-re nyertek meg.

Múlt szombaton a németek hazai pályán így álltak fel a bosnyákok ellen: Baumann – Kimmich (Koch, 73.), Tah, Rüdiger, Mittelstädt (Henrichs, 58.) – Andrich (Nmecha, 58.), Gross – Wirtz (Gnabry, 58.), Havertz, Musiala (Sané, 58.) – Kleindienst.

A Német Labdarúgó-szövetség (DFB) ezt a kezdőt tippeli, azzal a megjegyzéssel, hogy Kimmich helyett Henrichs is szóba jöhet, és Musiala helye sem biztos.