Koeman meglepte a holland válogatottat, a bosnyákok a mélybe zuhantak + videó

A Hollandia–Magyarország találkozón a képlet viszonylag egyszerű, a győztes három pont előnyre tesz szert a közvetlen riválisával szemben, és az októberi, budapesti 1-1-es döntetlen után az egymás elleni eredmények miatt ez behozhatatlan lesz a vesztes számára. Döntetlen esetén ugyan nem dől el a legjobb nyolc közé jutást érő második hely, ám a hollandok egyértelműen előnyben maradnának, egyrészt sokkal jobb gólkülönbségük miatt, másrészt az utolsó fordulóban ők a sereghajtó bosnyákokkal találkoznak, míg Marco Rossi együttese az éllovas, már biztos negyeddöntős németeket fogadják. Az amszterdami találkozón válogatottunk csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik három liverpooli klubtársával – Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Cody Gakpo – találkozhat a pályán.

Szoboszlai és Gakpo a budapesti meccs előtt is üdvözölte egymást. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ronald Koeman megmozgatja a holland válogatottat

Az X-en 474 ezer követővel rendelkező OnsOranje ma több videót is megosztott a holland válogatott felkészüléséről. Ezeken láthatjuk, hogy Ronald Koeman szövetségi kapitány kerékpárra is parancsolta játékosait, a pályán pedig olyan gyakorlatot is programba iktatott, amely a reflexeket is javítja, és ami a fogócskázásra is emlékeztethet bennünket.

Hullámvasúton a bosnyák válogatott

A németek elleni, freiburgi találkozóra készülő bosnyák válogatott szövetségi kapitánya, Sergej Barbarez még izgalmasabb feladatot talált ki csapatépítő tréning címszó alatt. A játékosait elvitte a rusti Europa-Park vidámparkba, felültette őket a hullámvasútra, és elkészülhetett minden idők legkülönlegesebb csapatfotója.