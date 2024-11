Messi fenyegette a játékvezetőt, a világbajnokot ollózásos góllal sokkolták + videó

Argentína a 10. fordulóban hazai pályán 6-0-ra nyert Bolívia ellen, Lionel Messi háromszor is eredményes volt, plusz adott két gólpasszt – élete egyik legjobb meccsét játszotta. A vb-címvédő alakulat a múlt éjjel Paraguay fővárosában, Asunciónban is úgy indította a mérkőzést, hogy akár itt is gólfesztivált rendezhet. A 11. percben Lautaro Martínez, az Internazionale légiósa talált be, s ugyan a játékvezető asszisztense lest jelzett, a VAR megmutatta, hogy nem volt igaza, így vezetett Argentína. Ám nem sokáig, mert a 19. percben Antonio Sanabria, a Torino támadója gyönyörű ollózásos góllal vette be Emiliano Martínez kapuját. Az Aston Villa hálóőrét idén sorrendben másodszor választották meg a világ legjobb kapusának, de most nem háríthatott. A második félidő elején, a 47. percben Omar Alderete, a Getafe középhátvédjének fejesgólja már Paraguay vezetését jelentette, és a házigazda bombameglepetésre 2-1-re meg is nyerte a meccset.

Paraguay nagy győzelmet ünnepelhetett. Forrás: X/Selección Paraguaya

Antonio Sanabria ollózásos gólja:

¡Las mejores imágenes de la gran victoria de @Albirroja por las #EliminatoriasSudamericanas! 📹🇵🇾 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 15, 2024

Ez nem Lionel Messi napja volt

A vendégek ugyanis a folytatásban már hiába támadtak. Játszott Julián Álvarez (Atletico Madrid), Enzo Fernández (Chelsa), Alexis Mac Allister (Liverpool), majd beszállt Alejandro Garnacho (Manchester United) is, Messi pedig végig a pályán volt, a világbajnok a klasszisaival elbukott. Messi most pedig azzal tűnt ki, hogy rengeteget vitatkozott a játékvezetővel, a lefújás után még fenyegető mozdulatot is tett az irányába. Ha igazak a hírek, azt mondta a játékvezetőnek, hogy gyávának tartja, bár egyesek szerint, ennél erősebb kifejezést használt, és „nem szereti”. Messi elmaradt sárga lapokat hiányolt a találkozón.

Ez nem Messi napja volt