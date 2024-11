Liverpool két hősét ünnepli, Szoboszlai riválisa történelmet írt a góljával

Curtis Jones felszabadultan játszott

Curtis Jonest nem csak a gólja miatt lehet dicsérni, amivel Athénban a 83. percben beállította a 3-0-s végeredményt. A 68 passzából 65 pontos volt, ami 96 százalékos mutató, a középpályás a tizenkét párharcából hetet megnyert, a földön tízből hetet, hét labdaszerzése és négy szerelése is volt. Jones a lefújás után azt mondta, bár ez volt az első fellépése a válogatottban, a társaitól rengeteg segítséget kapott, támogatták, így könnyedén beilleszkedett a csapatba, felszabadultan tudott játszani, szinte mosolyogva. A góljáról szerényen csak annyit mondott, miután látta, hogy az akció során Jude Bellinhgam lemaradt mögötte, érezte, hogy van esélye gólt szereznie, és szerencsére sikerült is. A Goal.com Jonesnak 8-as osztályzatot adott, ennyit kapott Bellingham és Noni Madueke is, csak Jordan Pickford előzi meg őket a maga 9-esével. A kapusnak két hatalmas védése is volt, amelyekkel góltól mentette meg csapatát. Egy érdekesség: tegnap éjjel tíz percen belül esett meg, hogy Jones gólt lőtt, liverpooli csapattársa, Caoimhín Kelleher pedig büntetőt hárított az ír válogatott kapujában a finnek ellen (1-0) a csoport másik meccsén.

A Curtis Jones backheel flick goal for England and a Caoimhin Kelleher penalty save for Ireland within 10 minutes.



It’s a Liverpool thing 🤝 pic.twitter.com/JQIEXz5HZg — ESPN UK (@ESPNUK) November 14, 2024

Curtis Jones az éjjel az Instagram- és az X-oldalán álomszerűnek nevezte a bemutatkozását a válogatottban, és már a vsárnapi meccsre gondol. A Wembley-ben az írek ellen Kelleher kapuját kellene bevennie. De addig is Liverpool most a két hősét ünnepli.