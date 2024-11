A Liverpool kapusa öt perc alatt három gólt kapott, összesen ötöt, örül Anglia

Az angol válogatott csütörtökön Athénban 3-0-ra legyőzte a görögöket, így megelőzte a B divízió 2. csoportjának élén , és a saját kezébe vette a sorsát: Harry Kane és társai vasárnap este úgy léphettek pályára a Wembley-ben az írek ellen, hogy ha nyernek, akkor biztosan az első helyen végeznek, így visszajutnak az A divízióba. (A második helyezettre a feljutásért az A liga valamelyik csoportharmadikja vár egy kétmeccses párharcon – azt már tudjuk, hogy a magyar válogatott éppen egy ilyen csapat lesz, Marco Rossi együttese az A divízió 3. csoportjában a harmadik helyen zár, függetlenül attól, hogy kedden a Puskás Arénában mit játszik a németek ellen.)

Anglia így kezdett X/England

Liverpool itt is, ott is

S az angoloknak úgy is kellett kalkulálniuk, hogy kötelező számukra a győzelem az írek ellen, mert a velük azonos pontszámmal álló görögök ugyancsak 18 órától a csoportban öt forduló után pont nélkül álló finneknél vizitáltak. Az Anglia–Írország találkozó érdekessége volt, hogy az írek kapujában az a Caoimhín Kelleher állt, aki a Liverpool hálóőre, Szoboszlai Dominik csapattársa, és csütörtökön a finnek elleni hazai 1-0-s győzelemből alaposan kivette a részét, kivédett egy 11-est, majd az ismétlést is. Az angol válogatottban pedig kezdett Curtis Jones, aki ugyancsak a Liverpool játékosa, mi több, Szoboszlai posztriválisa, három napja a görögök ellen debütált a válogatottban, és rögtön szerzett egy álomszép gólt, sarkazással! (S ez történelmi találat volt, az angol válogatottban legutóbb Sammy Lee debütált góllal, és ez nem mostanában volt: 1982-ben.) Az íreknél kezdett Sammie Szmodics, aki magyar felmenőkkel is rendelkezik, és tavaly arról terjedtek hírek, hogy a magyar válogatottsággal kacérkodik.

Kelleher az angolokkal nem bírt

Az első félidőben az angolok 75 százalékban birtokolták a labadát, de még a kaput sem találták el nyolc kísérletükből, az írek nem is próbálkoztak. De félidőben a görög–finn meccs is 0-0-ra állt. Londonban a második játékrész elején aztán Kane labdájával Jude Bellingham került helyzetbe, a 16-oson belül Liam Scales eltalálta a lábát, a második sárga lapjával kiállították, a büntetőt pedig Kane magabiztosan belőtte az 53. percben (1-0). Kellehernnek most esélye sem volt hárítani. Az 56. percben pedig az angolok Anthony Gordon góljával megduplázták az előnyüket (2-0). S ha egy üzlet beindul: az 58. percben Conor Gallegher is eredményes volt. Kelleher így öt perc alatt három gólt kapott.