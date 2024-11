Real Madrid? Semmi pénzért nem térne vissza az Európa-bajnok futballista

A Bajnokok Ligája történetéből a Real Madrid kiemelkedik, tizenöt alkalommal nyerte meg az elitsorozatot, így nem meglepő, hogy a klub játékosai közül kerülnek ki az egyéni csúcstartók is. Paco Gento még a hőskorban, a BEK-éra elején nyert hatszor, a XXI. században pedig csatlakozott hozzá Dani Carvajal, Toni Kroos, Luka Modric és Nacho Fernández is. Talán utóbbi jutna legnehezebben az átlagos sportrajongó eszébe, hiszen Nacho a Realban töltött évei során gyakran kiegészítő ember volt, igaz, viselhette a Real Madrid csapatkapitányi karszalagját is.

Nacho Fernández hatszor ünnepelhetett Bajnokok Ligája-sikert a Real Madrid színeiben (Fotó: AFP/Anadolu/Burak Akbulut)

Nacho a rengeteg siker után a nyáron otthagyta a Real Madridot, friss Európa-bajnokként a szaúdi al-Kadszija futballistája lett, s a Realnál töltött hosszú és sikeres évek ellenére biztos benne, hogy sosem tér vissza a klubhoz.

– Maradhattam volna még egy évet, de már nincs mit megnyerni a Real Madriddal. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek céljaim. Úgy gondoltam, itt az ideje váltani. Nyugodt és magabiztos vagyok a döntésem miatt – idézi Nachót az Origo.

A spanyol futballista leszögezte: sokkal többet keres Szaúd-Arábiában, mint előtte Madridban, de nem csak a pénz miatt váltott, új élményekre vágyott. A Real Madridba pedig akkor sem térne vissza, ha hívná a klub.

Nacho nem értett egyet a Real Madrid Aranylabda-bojkottjával

Nacho a közelmúltban nagy vitát kavart Aranylabda-gáláról is elmondta a véleményét.

– Nem bojkottáltam volna a Real Madrid játékosainak helyében. Abban viszont biztos vagyok, hogy Vinícius Júnior a jövőben még elnyeri ezt a díjat – mondta Nacho.