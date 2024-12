Sosem gondolta volna Messi, hogy egyszer ez válik belőle

Egy biztos, a rajongók rövidesen igencsak meglepő szerepkörben láthatják viszont Lionel Messit. A nyolcszoros aranylabdás zseniről mintázott a „Messi és az óriások” című sorozatot – ami eredetileg 2023-ban készült volna el – a rajongók a Disney Channelen és a Disney+-on láthatják majd – írja a Variety. Messi egy olyan animációs sorozatban válik mesehőssé, melynek fő célja, hogy a gyerekeket rávegye a sport szeretetére.

Lionel Messi a gyermekeivel fogja nézni a róla mintázott sorozatot Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

– Mindig is arról álmodtam, hogy részt vehetek egy olyan projektben, amely a fiatalabb generációkkal osztja meg a sport fontosságát, ugyanazokat az értékeket, amelyek mindig is fontosak voltak a karrierem szempontjából. Alig várom, hogy megoszthassam a sorozatot a gyerekekkel világszerte, és remélem, hogy inspirálni és motiválni tudom őket abban, hogy elérjék saját álmaikat. Gyerekkorom óta imádom az animációs sorozatokat, és ezt is saját gyermekeimmel fogom megnézni – mondta az argentin válogatott labdarúgója.

A sorozatot a Sony Music Vision és a Sony Pictures Television - Kids (SPT - Kids) gyártja – számolt be erről az economx.hu. A hivatalos leírás szerint az akció-kaland sorozat „Leót, egy átlagos 12 éves fiút követi, akinek rendkívüli tehetsége van és egy hatalmas problémája. Az egykor virágzó Iko világa romokban hever a tíz birodalmat uraló óriások miatt.

Messi, a mesehős Fotó: Disney

– A futball a világ legkedveltebb sportja, amely minden korosztályból rajongók millióit egyesíti és ragadja magával. Büszkék vagyunk rá, hogy Lionel Messivel és a Sony Pictures Televisionnel együttműködve eljuttathatjuk a sorozatot a globális gyerekközönségünkhöz – mondta Ayo Davis, a Disney Television elnöke.

Sok nyelven lesz elérhető a Messi és az óriások animációs sorozat

A sorozatot a Toubes és a Creteur fejlesztette ki a Sony Music Vision és a Sony Pictures Television – Kids kreatív irányításával, Messivel együttműködve, és angol, spanyol és sok más nyelven is elérhető lesz.

– Hihetetlen csapat dolgozik együtt ezen a projekten, és Leo varázsa ihlette meg őket nap mint nap. Nagyon örülünk annak, hogy a Disney is csatlakozott a gyártókhoz, hiszen abban sokat tud segíteni, hogy eljuttassuk ezt a fantáziadús sorozatot a közönséghez – mondta Afo Verde, a Sony Music Latin Iberia elnök-vezérigazgatója.