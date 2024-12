Szoboszlai teljesítménye előtt még Arne Slot is kalapot emelt

Elképesztő mérkőzést játszott egymással szerda este a Premier League 14. fordulójában a Newcastle és a Liverpool. A gólgazdag találkozón Szoboszlai a második félidőben állt be, és a magyar légiós aktív közreműködésével született meg a vörösök második találata. A zuhogó esőben lejátszott meccsen a liverpooliak hőse ezúttal a duplázó Szalah volt, nem rajta múlt – és nem is Szoboszlain –, hogy Arne Slot csapata a 90. percben harmadszor is kapitulált, és a 3-3-as döntetlennel hét pontra csökkent az előnyük a bajnoki tabella élén az őket üldöző Chelsea és Arsenal előtt.

Szoboszlait joggal ölelgetik a társai, ismét remekül játszott Fotó: Tolga Akmen

A brit lapok egyaránt pozitívan értékelték azt a 30 percet, amíg Szoboszlai a pályán volt, ezúttal is dicsérték a magyar játékost, egyöntetű véleményük volt, hogy beállítását követően lendített a csapata játékán. Ugyanígy látta Szoboszlai teljesítményét a Liverpool menedzsere, aki a találkozó utáni értékelésében kiemelte a magyar középpályás teljesítményét.

– Az első játékrészben sok problémánk volt az intenzitásukkal és a labda nélkül mutatott, jó értelemben vett agresszív játékstílusukkal. A második félidőben szerintem Mo Szalah is nagy hatással volt a játékra, de Dom – Szoboszlait hívja így a szakvezető – a szerk. – is kiválóan szállt be a mérkőzésbe, ahogy Luis Díaz is. Úgy gondolom, hogy a szünet után sokkal, de sokkal jobban játszottunk – nyilatkozta a vörösök hivatalos honlapján Arne Slot, akinek az irányításával a Liverpool minden sorozatot figyelembe véve már 18 mérkőzés óta veretlen.