Nem érdemelte meg a győzelmet, de a Ferencváros nevetett a végén

A címvédő és az újonc csatájában többnyire az előbbi az esélyes, még akkor is, ha a mérkőzésre az utóbbi otthonában kerül sor. Ezúttal azonban a Ferencváros nem mehetett biztosra a Nyíregyháza otthonában, egész pontosan a jelenlegi formájában most éppen sehol sem mehet biztosra… Itthon, a bajnokságban botladozik, házigazdaként például döntetlent játszott a Debrecennel és a Diósgyőrrel, Debrecenben pedig ki is kapott, és bár eddig a nemzetközi porondon nemigen lehetett rá panasz, most csütörtökön 5-0-ás kiütéses vereséget szenvedett a görög PAOK-tól Szalonikiben.

Fotó: Polyak Attila



A Nyíregyháza szemlátomást rá is érzett, hogy talán megfoghatja a bajnoki címvédőt, magabiztosan kezdett, és Dibusz Dénesnek még bravúrra is szüksége volt ahhoz, hogy megóvja kapuját a góltól. Pascal Jansen, a Fradi vezetőedzője egyelőre nem számított a klub legújabb szerzeményére, a héten szerződtetett, korábban a Liverpool tagjaként Bajnokok Ligáját-nyert Naby Keita nem szerepelt a fővárosi csapat keretében sem, igaz, ettől még volt Keita a pályán, de az ő keresztneve Aboubakar, és a házigazdát erősítette…

Varga Barnabás a meccs végén döntött

Az első negyedóra után már a Ferencváros birtokolta a labdát, de veszélytelenül, ami azt hozta, hogy a meccs unalmassá vált. És így ment ez a hajráig, amikor a hazai csapat mozgósította minden erejét a győzelem elérésére, nagyon hajtott, akart, harcolt, de a Ferencváros szerzett gólt: a 83. percben Kehinde balról érkező beadását Varga Barnabás hat méterről fejelte a jobb alsó sarokba. Nem játszott jól, de egy szép villanással tehát megnyerte a Fradi a mérkőzést, és cseppet sem számít, hogy a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna. Ezzel a sikerével a címvédő mindössze egy pont hátránnyal telel a második helyen, és február 5-én pótolja be az elmaradt zalaegerszegi meccsét.