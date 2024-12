A Diósgyőr a négygólos előnyét is majdnem elszórakozta Győrben

Élénk tempóban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat eljutott ellenfele kapujáig és próbált veszélyeztetni. A játékrész közepén szerzett vezetést a DVTK, előbb bal oldali szöglet után alakult ki nagy gólhelyzet, majd jobbról jött a sarokrúgás, a jó ütemben érkező Bárdos pedig a hazaiak kapujába fejelt. Hét perccel később nőtt a vendégelőny, Edomwonyi szerezte meg a pálya közepén a labdát, elfutott vele és egy védővel a nyakán 15 méterről pontosan célzott. A támadóharmadban sokkal hatékonyabb Diósgyőr a hajrában még egy gólt szerzett, megint Bárdos fejelt jól szöglet után. A szervezett vendégcsapat a céltudatos futballjával 45 perc után nagyon kedvező helyzetbe került.

Hatalmas csata dúlt a pálya minden szegletében a két csapat játékosi között. Fotó: Szabó Miklós

A győriek az első félidőben nem tudtak komoly helyzetet kidolgozni, nem volt ritmusa a játékuknak. A másodikat aktívan kezdték, de egy ellentámadásból nőtt a Diósgyőr előnye. A hazai csapat Szahli távoli, megpattanó szabadrúgásából tudott szépíteni, majd kezezés miatt büntetőhöz is jutott. Ezt Bumba kihagyta, a befutó és bevetődő Anton viszont a kapuba fejelt. Csakhogy, hamar indultak el a hazai játékosok, emiatt VAR-elemzés után Vad II. nem adta meg a gólt.

A négygólos előnyükből azért egyet megőriztek

A győriek a második félidőben sokkal jobban játszottak, mint az elsőben, a diósgyőri Ogyincovnak bravúros védésekre is szüksége volt az eredmény őrzéséhez. Ezzel együtt előbb Gera öngóljával csökkent a különbség, majd Stefulj is betalált, így az utolsó tíz percben az egyenlítésért küzdött a hazai együttes. Ez végül elmaradt, így folytatódott a Diósgyőr eredményes sorozata: a hetedik mérkőzésén maradt veretlen, három döntetlen mellett a negyedik győzelmét aratta ebben az időszakban. De ami még ennél is fontosabb, jelenleg a dobogó harmadik fokán áll…

ETO FC Győr–Diósgyőri VTK 3–4 (0–3)

Győr, ETO Park, jv.: Vad II István

ETO: Gyurákovics – Albion, Szépe, Krpic, Stefulj – Vingler, Anton – Bánáti (Sahli, 53.), Ouro (Décsy, 78.), Bumba – Benbouali (Krivokapic, 28.)

DVTK: Ogyincov – Gera D., Szatmári, Lund, Bárdos – Vallejo – Acolatse (Csorbadzsiszkij, 83.), Bényei, Klimovics, Jurek (Huszár, 75.) – Edomwonyi

Gólszerző: Sahli (59.), Gera D. (79. – öngól), Stefulj (83.), ill. Bárdos (24., 44.), Edomwonyi (32.), Klimovics (51.)