Nagy kérdés, mije lesz előbb Kerkeznek: liverpooli szerződése vagy jogosítványa

Igencsak fura érzés lehet egy magyar labdarúgónak, hogy Bajnokok Ligája-győztes csapatok versengenek a kegyeiért. Márpedig éppen ez történik Kerkez Milossal, a Bournemouth játékosával, aki hétről hétre bizonyítja, hogy a Premier League egyik legnagyobb tehetsége. A jelenlegi szezonban megrúgta első gólját az angol bajnokságban, mellé adott két gólpasszt és alapemberként remekel a csapatában, nem csoda, hogy a legnagyobb brit klubok szeretnék leigazolni. Kerkezért ugyanis hatalmas csatát vív éppen a Liverpool és a Manchester United – a 21 magyar kivásárlási ára állítólag elérte az ötvenmillió fontot –, ám a Realmadridconfidencial.com hírei szerint beáll a sorba, a 15-szörös BEK-, BL-győztes Real Madrid is.

Kerkez a Manchester City ellen remekelt, két gólpasszt adott. Fotó: AFP

A Bournemouth magyar válogatott védője pontosan a fentiek miatt a brit lapok sportrovatainak a kedvencévé kezd válni, legutóbb Kerkez Milos hosszabb interjút adott a The Guardiannak. Gyerekkoráról elárulta, hogy amikor két bátyjával, Radéval és a ma már a Partizan Beogradban futballozó Markóval az utcán fociztak az Újvidéktől 45 kilométerre északra található Verbász utcáin, bizony pulóverek helyett hatalmas kőtömböket raktak le kapuként az aszfalt közepére, így minden autó egy idő után már elkerülte az utcájukat.

Csapatával szétfutják az ellenfeleket

Jelenlegi klubjáról, a Bournemouth gárdájáról közölte, meccsenként átlagban 107 kilométert futnak a pályán, amivel a Brentford mögött a második legtöbbet futó csapattá váltak a Premier League-ben.

– Olyan típusú játékosaink vannak, akik képesek maximális intenzitással végigfutni a meccseket. Nehéz ellenünk játszani. Érezni lehet az ellenfeleken, amikor nyomás alá helyezzük őket, hogy nem tudnak megnyugodni, tudják, hogy kemény percek jönnek. Csak akkor tudunk pihenni, amikor bedobás vagy szabadrúgás következik. Néha egy-két percre nekünk is szükségünk van, hogy kicsit lehiggadjunk, aztán fél órát megint végignyomunk – árulta el a 21 éves védő.

Már hajt a jogsiért

És ha már a kora szóba került, Kerkez elmondta, éppen most próbálja megszerezni a jogosítványát, december végén jön számára az elméleti vizsga, aztán jövőre már a gyakorlaté lesz a főszerep. Nagy kérdés, vajon mi lesz előbb a kezében: a jogosítványa, vagy valamelyik sztárklub, mondjuk a Liverpool szerződése. Elképesztő tempóban emelkedik felfelé a karrierje, ahogy Kerkez bevallja, számára is meglepően gyorsan.

– Őrület, milyen gyorsan változtak a dolgok. Tudtam, hogy képes vagyok arra, amit elértem, de azt nem hittem volna, hogy ilyen gyorsan. Sok segítséget kaptam korábban a szüleimtől is, most itt az idő, hogy mindezt visszaadjam nekik – mondta.

Kerkez a válogatottnak is alapembere lenne, de ősszel sérülésre hivatkozva valamennyi meccset lemondta. Fotó: Török Attila

Nem csoda, hogy Kerkez ilyen tempó mellett különösen fontosnak tartja a kikapcsolódást, a pihenést. Kijelentette, nyáron, amikor Szerbiába megy nyaralni, három-négy napig egyedül van egy házban, esetleg egy barátjával.

– Nincs telefonozás, pihenünk, fát vágunk, tüzet rakunk, kempingezünk, horgászunk – mesélte Kerkez, aki szerint időnként szüksége van futballmentes kikapcsolódásra, hogy amikor visszatér a pályára, még motiváltabban, még energikusabban tudja segíteni a csapatát. Önmagát Erling Haalandhoz is hasonlította, hiszen ahogy a norvég gólgép, úgy a 21 éves magyar válogatott is szeret a vadonban lenni, megvan benne is a Haaland által is emlegetett vikingmentalitás.

Imádja az állatokat, kedvenc időtöltése a horgászás

A hátvéd úgy szeretne segíteni családjának, hogy édesapja farmját kibővítené, nagyobb telken több állatot szeretne, ahogyan egy tavat is, ahol kedvére horgászhat.

– Imádtam apám farmján kutyák, madarak, kacsák és bikák között tölteni a napjaimat. Az a tervem, hogy hamarosan építek neki egy újat, nagyobbat, több állattal. Lovakkal, tehenekkel, lesz minden, ami kell. Nagy teret akarok, hogy teljesen ki tudjak kapcsolódni a futballból. Tavat is szeretnék létesíteni, hogy ott tudjak horgászni, ez apám ötlete, már készítjük hozzá a terveket – állította az öt nyelven, a szerb és az angol, mellett magyarul, németül és kicsit olaszul is beszélő balhátvéd.

Bolondul a szerb finomságokért, és szülővárosában egy edzőközpontot akar alapítani

Nem titkolja, szeretne majd valamikor Verbászban egy edzőközpontot létesíteni, fedett pályával, hogy a régióban élő gyerekeket elmozdíthassa a számítógépes játékok elől és egy utat biztosíthasson számukra a sport felé. Bárhova kerül a világban, édesanyja főztjénél sosem talál jobbat. Ahogy elárulta, a szerb finomságok – cevapi, grillezett darált hús, vagy kajmak, tejszínes tejes étel, fűtőértékű finomságok – a kedvencei, és amikor csak szeretne valami hazai ízeket enni, édesanyja azonnal megfőzi neki.