Robbie Keane: „Ha egy játékos nem teljesít, kikerül a csapatból”

Robbie Keane nem tagadja, nagyon jól érzi magát, mint a Ferencváros edzője, és a spanyolországi edzőtáborban nap mint nap rengeteget dolgoznak azért, hogy tavasszal megfeleljenek a szurkolók és a sajt elvárásaiknak is. A FradiMédiának adott interjújában elárulta, a Münster elleni edzőmeccsen már látott olyan elemeket a zöld-fehérek játékában, amit már közösen gyakoroltak be az elmúlt napokban.

Robbie Keane már látott több olyan játékelemet a Münster ellen, amit már vele gyakoroltak be a játékosok Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

– Nem titok, szeretnénk más stílusú focit játszani, mint ahogy azt az elődeim elképzelték. Nem vagyok naív, pontosan tudom, hogy kell némi idő, mire a játékosok elsajátítják az új dolgokat. Viszont pont időnk nincs, így minél több dolgot kell elsajátítanunk minél kevesebb idő alatt. Eddig minden jól alakult, a körülmények tökéletesek, ráadásul lassan megismerem a játékosaimat a pályán és azon kívül is – fogalmazott az ír szakember.

Úgy gondolja, sok különböző tényező van egy edzőtáborban, és vannak dolgok, amiben nem ismer alkulehetőséget. Ilyen például egymás tisztelete.

– Dolgozz keményen, dolgozz a másikért, dolgozz a csapatért, ez mindenkiben ott kell, hogy legyen.

Nem titok, szeretnék igencsak intenzív focit játszatni a csapattal, de tudom, mivel a szezon közepén érkeztem, és ez egyáltalán nem ideális. A korábbi csapatomnál, a Maccabinál is három-négy hétbe került, mire a játékosok megértették, milyen focit akarok játszatni velük. És amikor a spanyol edzőtáborban 1-0-ra legyőztük a Bournemouth gárdáját, na az volt az a pillanat, amikor azt láttam, a játékosok megértették, mit várok el tőlük. Játszhatunk bármilyen rendszerben, azt mindig a lehető legintenzívebben kell mindenkinek megtennie – állította Robbie Keane.

A Fradi új vezetőedzője kijelentette, az Európa-ligában persze másként kell majd focizniuk, mint a hazai bajnokságban, de abban nem ismer pardont, hogy minden meccsen meg kell valósítania a játékosoknak a taktikai elképzeléseiket. Ahogy ígérte, már minden játékossal leült egyénileg is beszélgetni, kielemezték az eddigi tapasztalatok alapján – az edzéseken és a Münster elleni edzőmeccsen számos információhoz jutott a focistáiról –, hogy kitől mit vár el a pályán. Túl van már a télen kölcsönbe érkező BL-győztes és Premier League-bajnok Naby Keitával is az egyéni egyeztetésen.

Keita rövidesen a csapat vezére lesz

– Keita a sok kihagyás miatt fizikailag le van maradva a többiektől, de nagyon szépen halad, és alig várjuk, hogy ő is játszhasson. Jól ismerem, sokat tudok róla, és állítom, remekül be fog illeszkedni a csapatba, melynek nemcsak a pályán, de azon kívül is a vezére lesz – mondta Keane.

Az ő filozófiája szerint egyénileg nem lehet meccset nyerni, csak kizárólag csapatként. Bízik a játékosaiban, éppen ezért úgy gondolja, amíg a pályán hozzák a tőlük elvárt teljesítményt, addig nem szól abba bele, hogy a szabadidejükben mit csinálnak. Ám azt mindenképpen szeretné elérni, hogy a csapat valamennyi tagja tudja, hol van az a bizonyos határ, amit nem léphetnek át.

– Ha egy játékos nem teljesít, akkor kikerül a csapatból. persze leülök vele tisztázni, hogy mi is a gond vele, és hiszem, hogy ez a módszer hosszú távon eredményhez vezet és a csapat húzza belőle a legnagyobb hasznot.

Az edzői munkából a Tottenham volt menedzserétől, a holland Martin Joltól lestem el, és a tőle tanultakat a Fradinál is hasznosítani szeretném – közölte a zöld-fehérek vezetőedzője.

Sokszor saját maga mutatja be a játékosoknak, miként képzeli el a fealadatukat a plyán Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Robbie Keane első hivatalos meccsét a Fradi szakvezetőjeként a Frankfurt ellen vívja majd az Európa-ligában, és nem tartja túl szerencsésnek, hogy közvetlenül az edzőtábor után idegenben egy topcsapat ellen kezdik meg a közös menetelést. Ugyanis a frankfurtiak három tétmeccsel a lábukban fogadják a Fradit, éppen ezért ők a mérkőzés favoritjai, de azt elvárja a csapatától, hogy ellenük is úgy menjenek ki a pályára, hogy le akarják győzni őket. Taktikailag kell tudatosan küzdeni a nagycsapatokkal szemben, mert akkor el lehet tüntetni a költségvetésekben meglévő különbséget a zöld gyepen.

– Hogy mi várható a Fraditól tavasszal? Nos, nem fogunk állandóan támadni és támadni, hiszen van a csapatnak egy szerkezete, amire szabjuk a megfelelő taktikát.

Igyekszünk minél hamarabb a lehető legjobb formánkat elérni, és akkor a szurkolók is hamarosan látni fogják azokat a változásokat, melyet a stbommal együtt mi is látni szeretnénk a játékmódunkban és az intenzitásunkban – tette hozzá Robbie Keane.