Az edzője fűrésszel fenyegetőzik, dühöng, amiért a PSV megalázta a Liverpoolt

Tartalékos liverpooli kezdő ide vagy oda, a Peter Bosz vezette PSV nagy tettet hajtott azzal végre, hogy legyőzte a Bajnokok Ligája alapszakaszának első hét fordulóját hibátlanul teljesítő angol csapatot, amely kétszer is vezetett a szerdai meccsen, mégis 3-2-re kikapott.

Bosznak a gólok tetszettek, a trükkök nem

A hollandok már az első félidőben beállították a végeredményt, és a Liverpool nem hajtotta szét magát az egyenlítésért, így a meccs végéhez közeledve az Eindhoven játékosai azt is megengedhették maguknak, hogy játszadozzanak, trükközzenek egy kicsit. Mesterük ezt nem nézte jó szemmel.

Szerintem ez szörnyű volt, nagyon feldühített. Ennek nem itt volt a helye, nem kellett volna ezt csinálniuk. Mintha rondóztak volna: egy sarokpassz itt, egy oda nem nézős passz (no-look pass – a szerk.) ott. Ha engem hoznak ilyen helyzetbe, lefűrészeltem volna a lábukat. Ez tiszteletlen az ellenféllel szemben. Nem beszéltem még velük erről, de fogok

– dühöngött Bosz a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. – Jó, ha szórakoztatni tudjuk a közönséget, de ennek más formáját kellett volna megtalálni. Szerintem a hülyéskedés nélkül is szórakoztattuk volna őket.

Bosz persze az összképet tekintve elégedett. – Boldogan figyeltem a meccset. Természetesen én is tisztában vagyok azzal, hogy nem a legjobb csapatát küldte pályára a Liverpool, de sok nagyszerű futballistája volt a pályán. A legjobb játékunkat próbáltuk nyújtani ellenük, remélhetőleg sikerült. Nem volt minden tökéletes, több olyan dolgot is láttam, amelyekben javulnunk kell. De gyönyörű gólokat lőttünk, Johan Bakayokóé és Ismaelé is az volt, szép győzelem volt – állapította meg a holland szakember.

Bosz megdicsérte Bakayokót, aki a gólja előtt két liverpooli játékost is átvert Fotó: AFP/Nicolas Tucat

A PSV a tizennegyedik lett a tabellán, így van esélye a rájátszásban kiharcolni a nyolcaddöntőbe jutást. Bosz viszont nem örül annak, hogy csapata a folytatásban a Juventusszal vagy a Feyenoorddal kerül szembe.

– Nem tetszik ez nekem. Amikor európai kupameccset játszol, olyan egzotikus klubokkal szeretnél találkozni, mint a Liverpool. Nem akarsz az országodból való csapattal összekerülni, a Juventusszal pedig már megmérkőztünk az alapszakasz során – világított rá a PSV vezetőedzője.