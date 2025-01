A Liverpool első helyéhez ez a csodás gól is kellett, az edző poénja követte + videó

Éderson találatát az UEFA be is választotta a játéknap négy legszebb gólja közé, s bizony ez a találat is kellett ahhoz, hogy a Liverpool maradjon az első. Az összeállításban szerepelnek a Vörösök is, igaz, szenvedő félként, Johan Bakayoko szenzációs megoldásával két Liverpool-védőt is elfektetett, mielőtt a kapuba talált.

Bakayoko's dummy 🫢

Kanga's thunderous strike 💥

Daghim's half volley 😮‍💨

Éderson's footwork and finish 😍



Az Atalanta saját magán nem tudott segíteni a döntetlennel, a kilencedik helyen zárta az alapszakaszt, azaz épphogy lecsúszott az automatikus nyolcaddöntőt érő helyekről.

Bajnokok Ligája-győzelem? Ugyan, triplázás!

Ennek ellenére az olaszok vezetőedzője, Gian Piero Gasperini jó kedélyű volt a meccs után. Először ugyan kiemelte, hogy az Atalantának már azzal is boldognak kell lennie, hogy megmérkőzhet a Bajnokok Ligájában a kontinens nagyágyúival, amikor viszont rávilágítottak arra, hogy éppen az egyik nagyágyú ellen szerzett idegenben pontot a csapata, nevetve válaszolt.