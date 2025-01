Szoboszlai újítása lázba hozta az angolokat, Liverpool-legendákhoz hasonlítják

Szoboszlai Dominik betegség után, de ahogy azt Angliában várták, láthatóan feltöltődve tért vissza a pályára az Accrington Stanley ellen 4-0-ra megnyert meccsen az FA-kupa 3. fordulójában. Az ellenfél a negyedosztályból érkezett, ennélfogva a helyén kell kezelni az eredményt, de a rivális erejétől függetlenül Szoboszlai az egyik legjobb volt a Liverpoolban az első félidőben.

Szoboszlai december végén még nem viselt fejpántot. Fotó: AFP

Volt egy nagyszerű helyzetfelismerése, amiből gól ugyan nem lett végül, de a bemutatott trükkje látványos volt. Aztán a saját térfeléről ő indította egy kulcsfontosságú passzal azt a kontrát, amelynek a végén megszerezte a vezetést a Liverpool. Majd gólpasszt adott Trent Alexander-Arnoldnak. Összességében pedig 45-ször ért labdához, a 39 passzából 37 pontos volt (ez 95 százalékos hatékonyság), volt két kulcspassza, egy gólpassza, egy tisztázása és az összes párharcát megnyerte.

Szoboszlai játékát az angol lapok is dicsérték, a legtöbb helyen átlagon felüli, 7-es osztályzatot kapott annak ellenére is, hogy csak egy félidőt töltött a pályán. Arne Slot vélhetően előre eltervezetten cserélte le a szünetben, legalábbis erre utaltak a szavai a meccs után. A magyar középpályásra nagy szükség lesz kedden a bajnokságban harmadik helyezett Nottingham Forest elleni rangadón is.

Egy fejpánt miatt is téma most Angliában Szoboszlai Dominik

Érdekesség, hogy még el sem kezdődött az Accrington Stanley elleni meccs, amikor Szoboszlai Dominik már a bemelegítésnél feltűnést keltett az Anfielden. A magyar középpályás az utóbbi hónapokban szemmel láthatóan növeszti a haját, és most jött el az a pont, hogy valószínűleg már túlságosan zavarja őt játék közben, hogy a szemébe lóg, ezért elkezdett fejpántot használni.

Legyinthetnénk, hogy nagy ügy, de Angliában minden rezdülésre odafigyelnek, a Daily Mail újságírója már a meccstudósításban felhívta a figyelmet Szoboszlai fejpántjára.

„A Liverpool most fejezte be a bemelegítést, és nem tudtam nem észrevenni Szoboszlai fejpántját. Egyből Fernando Torres jutott eszembe róla, de nem igazán hasonlítanak egymásra, szóval lehet, hogy csak a haj miatt” – írták a cikkben.

A Liverpool egyik népszerű szurkolói X-oldalán, a Watch LFC-n is téma volt Szoboszlai fejpántja. Ott egy korábbi, novemberi posztjukat osztották meg újra, amelyben azt írták, hogy a magyar játékos haja egyre hosszabb lesz, így mér csak idő kérdése, hogy mikor kezd el fejpántot használni, mint annak idején Milan Baros. Most pedig csupa nagybetűvel rögzítették: Szoboszlai immáron fejpántot visel.

🚨 SZOBOSZLAI IS WEARING A HEADBAND 🚨 https://t.co/J71QELfXRz — Watch LFC (@Watch_LFC) January 11, 2025

A csapat szurkolóinak lehetnek nosztalgikus emlékei, hiszen mind Torres, mind Baros közönségkedvenc volt az Anfielden. Ezt persze nem a fejpánttal érték el, a spanyol csatár 142 meccsen 81 gólt szerzett a Liverpool mezében, a cseh támadó pedig a kultikus, 2005-ös BL-döntő egyik hőse volt. Az sosem baj, ha Szoboszlai legendákat juttat az angolok eszébe, amire a játékával is mindinkább rászolgál.