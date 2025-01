Szoboszlai kezd a Lille ellen? – Angliában szinte mindenki ugyanazt gondolja

A Bajnokok Ligában és a Premier League-ben is listavezető Liverpool csapatában Szoboszlai Dominik január 5-én a Manchester United elleni hazai mérkőzést (2-2) sérülés miatt kihagyta, miként három nappal később Londonban a Tottenham elleni Ligakupa-elődöntő első felvonását is (0-1). Január 14-én a Nottingham Forest elleni idegenbeli bajnokin (1-1) végig a pályán volt, múlt szombaton a Brentford ellen (2-0) az Anfielden kezdőként 80 percet játszott. Január 11-én az FA-kupában a negyedosztályú Accrington Stanley ellen (4-0) csak az első félidőben játszott, és egy gólpasszt jegyzett.

Szoboszlai Dominik is jó hangulatban volt a Liverpool hétfői edzésén Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik játszik a Lille ellen?

Arne Slot csapata tehát négy fronton is küzd, és tréner próbálja rotálni a csapatát. Ezt most azért is megteheti, mert csak Diogo Jota és Joe Gomez sérült. Angliában a legtöbben úgy gondolják, hogy ma este a Lille ellen Szoboszlai Dominik nem lesz ott a kezdőcsapatban. A The Times szerint a csapatok így állnak fel: