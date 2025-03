Szoboszlai Dominikre még várni kell, az elődje, Szalai Ádám viszont újra a fedélzeten

Sajnos nehezen feledni a képsorokat, amint Szalai Ádám rosszul lett a november 16-án játszott Hollandia–Magyarország Nemzetek Ligája-találkozón. Napokon át minden futballszurkoló Marco Rossi segítőjéért, a 86-szoros válogatott korábbi csapatkapitány egészségéért aggódott. Szalai Ádám négy nappal később, a Németország ellen (Szoboszlainak szinte időn túl szerzett büntetőjével) elért 1-1-es döntetlen másnapján személyesen nyugtatott meg mindenkit: köszöni, hogy aggódtak érte, már jól van.

Szalai Ádám a magyar labdarúgó-válogatott hétfői edzésén. Fotó: MLSZ

Akkor még bizonytalannak tűnt, hogy Szalai Ádám folytathatja, folytatni kívánja-e a munkáját a magyar válogatottnál.

Szalai Ádám jókedvűen tette a dolgát Telkiben

Nos, hétfőn mindenki meggyőződhetett róla, hogy a korábbi kiválóság nem csupán jól van, újra munkába is állt. Szalai Ádám (miként a Metropol kiszúrta) látható az MLSZ Instagram-oldalán 24 órán át elérhető történetben több képen is, majd edzés közben is feltűnik az arról forgatott videón.