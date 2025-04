Életének 86. életévében elhunyt Garami József, a magyar labdarúgás legendás edzője, a hírről a PMFC hivatalos oldala számolt be. Garami Pécsett született 1939. augusztus 9-én, játékosként csak a helyi együttesekben fordult meg, és az edzői karrierjét is ott kezdte. 1985-ben Rónai Istvántól vette át az NB I-es Pécs vezetőedzői feladatait, az első meccsén rögtön a bennmaradásért harcolt ki 1-1-es döntetlent a Fradi ellen.

Gellei Imre, Garami József és Csank János, egykori szövetségi kapitányok a magyar labdarúgás napja alkalmából rendezett ünnepségen 2016-ban. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

Garami József kétszáztizenhét bajnokin irányította a Pécset, ami azóta is megdönthetetlen klubrekordnak számít. Az 1985–86-os NB I-es évadban ezüstérmes helyig vezette a mecsekaljaiakat, amit azóta sem sikerült megismételni, 1990-ben pedig a Magyar Kupát is elhódította a PMFC-vel. Nem mellékesen, még 1987 őszén – a pécsi évek alatt – megbízott szövetségi kapitányként öt találkozón irányította a válogatottat is.

Két-két győzelem és vereség mellett egy NSZK elleni döntetlen volt a mérlege.

Később is többször felmerült a neve, mint lehetséges kapitány, de az MLSZ vezetői akkor nem őt választották.

Garami József az MTK-val kétszer is bajnok volt

Garami 1993 és 1996 között az Újpesti TE, 1996 és 1998 között az MTK, 1999 és 2001 között a Győri ETO, 2002 elejétől 2003 végéig pedig a Ferencváros szakmai munkájáért felelt. Majd több mint tíz évig – a magyar futballban páratlan módon – irányította az MTK-t. A kék-fehérekkel 1997-ben és 2008-ban, a Ferencvárossal 2003–2004-ben (az őszi idényben vezetve a csapatot) bajnoki címet szerzett.

2013 tavaszán megdöntötte Illovszky Rudolf korrekordját az NB I-es edzők között, és 2015 nyarán 797 mérkőzéssel a háta mögött vonult vissza, ami csúcs.

Garami József a közelmúltban hazaköltözött Pécsre, 80 éves kora után több egészségi problémával is bajlódott, kerekesszékbe került. A halála pontos körülményeiről nem közölt részleteket egykori klubja.

Lapunknak utoljára 2020-ban adott interjút, azután, hogy Pécsett átadták a róla elnevezett, Garami József Utánpótlás-labdarúgóképző Központot. Akkor azt mondta, nem szeretne kívülről okoskodni.