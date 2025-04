A Sopron Basket egy év kihagyás után visszaült a trónjára

Sopron vagy Diósgyőr – ennek most el kellett dőlnie. A női kosárlabda-bajnokság döntőjében mindkét csapat tudott nyerni otthon és idegenben is, így ötödik mérkőzés döntött, amelynek az alapszakasz győztese, a Sopron Basket adott otthont. Két roppant fáradt és a tét miatt feszült csapat küzdelmére lehetett számítani, a diósgyőrieknél a légiósok közül Milica Jovanovic maradt ki a keretből. Itt nem számított a különbség, csak a győzelem volt a lényeg, és a képlet egyszerű volt: amelyik felülkerekedik a másikon, az a magyar bajnok – a Sopron visszavenné trónt, amelyen tavalyig nyolc éven át ült, a DVTK pedig megvédené az éppen egy éve szerzett címét, megtörve mostani ellenfelének a hazai hegemóniáját.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Tóth Zsombor

A harmadik perc derekáig kellett várni az első pontra, Lelik Réka a két büntetőjéből értékesített egyet, majd utána betalált egy duplával is, a hazai csapatnak viszont több mint négy percre volt szüksége ahhoz, hogy betaláljon a gyűrűbe.

Az első negyed felénél mindössze 2-3-at mutatott az eredményjelző, ami mindent elárul a felek dobásainak pontosságáról. Az első negyed végére viszont belelendült a Sopron, Stephanie Reid triplája adta meg a lökést neki, és így 14-5-ös vezetéssel zárta a játékrészt.

A DVTK teljesen tanácstalan volt a hazai védekezéssel szemben, ezért a házigazda úgy is tudta tartani a távolságot, hogy mintha szintén be lett volna oltva pontszerzés ellen. A Diósgyőr tizenöt perc elteltével lépte túl a tíz pontot, és ekkor a Sopron is még csak 18-nál tartott.

A Sopron hibázott kevesebbet

Egyik oldalon sem láthattunk kiemelkedő teljesítményt, hibát és pontatlanságot viszont annál többet. Közben tíz ponttal is elhúzott a hazai együttes, amely végül 27-18-as vezetéssel zárta az első félidőt – egy jobb meccsen ez egy negyednek az eredménye. A folytatás nem hozott változást.

A játékosok óriásit küzdöttek, de a kosárlabda szépségeit ez a két fáradt csapat ezúttal nem tudta bemutatni. Eladott labdák, rossz elképzelések gyenge kivitelezéssel és kimaradt dobások jellemezték a mérkőzést.

A 25. percben Reid újabb triplája 32-20-ra módosította az állást, utána viszont hosszú pont nélküli időszak következett mindkét palánknál. Egyedül a hangulatra nem lehetett panasz, mindkét tábor kitett magáért, folyamatosan buzdította a kedvenceit.

Jelena Brooks (jobbra), a Sopron Basket klasszisa ismét bajnok lett Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Tóth Zsombor

Az utolsó negyed 33-26-os hazai vezetéssel kezdődött meg, azaz a harmadikban hat, illetve nyolc pontig jutottak el a felek, ami ezen a szinten nevetséges szám. A soproniak teljesen kimerülten játszottak, így a DVTK fogcsikorgatva szép lassan felkapaszkodott a közelükbe egy pontra, ekkor azonban a házigazda nagyon összeszedte magát. Zala Friscovec egy hárompontossal hatra állította vissza a különbséget öt perccel a vége előtt, ezt Reid kilencre növelte. A Diósgyőr egész pályán letámadott, hogy hamar labdákat szerezzen, ezt a célját olykor elérte,