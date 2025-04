Kritika: Robbie Keane szerint Szoboszlai Dominiknak ebben fejlődnie kellene

A Liverpool 5-1-es győzelmet aratott a Tottenham Hotspur felett a Premier League 34. fordulójában, ezzel pedig bebiztosította története huszadik bajnoki címét az angol élvonalban. A diadalnak magyar főszereplője is volt: Szoboszlai Dominik két gólpasszal járult hozzá a Spurs elleni sikerhez, és ezzel első magyarként hódította el a Premier League trófeáját. A mérkőzés közben Robbie Keane, a Tottenham korábbi ikonja is elismerően nyilatkozott a Liverpoolnál folyó szakmai munkáról, ezután pedig a Vörösök magyar játékosa is szóba került.

Szoboszlai Dominik két gólpasszal járult hozzá csapata történelmi győzelméhez (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

A Ferencváros csapatát irányító ír szakember az MTK elleni 3-2-s idegenbeli siker után az M4 Sport kamerái előtt méltatta a Liverpoolt és Arne Slotot:

– Egyértelmű, hogy a Liverpool volt a legjobb csapat a Premier League-idényben. Pedig új edző érkezett, és sosem egyszerű az első időszakban megvalósítani az elképzeléseidet. De neki sikerült, igaz, meg is örökölt egy remek keretet. Nagyszerűen futballoztak a szezonban – hangsúlyozta a korábban a Liverpoolnál is megfordult ír szakember.

Keane ezt gondolja Szoboszlai Dominikról

Bár az interjú során a Spurs még 1-0-ra vezetett, Keane már ekkor is sejtette, hogy vasárnap bajnokot avatnak az Anfielden. Az ír vezetőedző ezután kitért Szoboszlaira is: összességében dicsérte a magyar középpályást, kiemelve technikai tudását és hozzáállását, ugyanakkor megjegyezte, szerinte még egyetlen területen fejlődnie kellene:

– Talán csak egy dologban kellene előrelépnie, több gólra és gólpasszra lenne szüksége. Minden meg is van benne ahhoz, hogy ez összejöjjön. Ez az idény biztos nagy önbizalmat adott neki, és fontos játékosa is volt a Liverpoolnak – zárta gondolatait a Ferencváros vezetőedzője.