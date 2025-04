Slot Kloppot éltette, Szoboszlai magyar zászlóval ünnepelt + videó

A Tottenham elleni sikerrel a Liverpool négy fordulóval a Premier League-idény vége előtt bebiztosította története 20. angol bajnoki címét. Az Anfield közönsége már a mérkőzés előtt és közben is kiváló hangulatot teremtett, a találkozót követően pedig még nagyobb örömünnep indult el a stadionban. A játékosok is eksztázisban ünnepeltek, Szoboszlai Dominik magyar zászlóval is tette mindezt, Arne Slot vezetőedző pedig egy rövid beszédben elődje, Jürgen Klopp nevét is skandáltatta a közönséggel.

Arne Slot Liverpool-mezt húzott és Jürgen Kloppot is méltatta. Fotó: AFP/Paul Ellis

A lefújást követő ünnepi pillanatok a Liverpool stadionjában:

Szoboszlai Dominik magyar zászlóval a nyakán kapaszkodott a felső lécbe:

A You'll Never Walk Alone közös éneklése:

You'll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/tOjlx1iiKO — Liverpool FC (@LFC) April 27, 2025

Slot Kloppot méltatta: