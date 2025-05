Forrnak az indulatok a magyar atlétikában, Gyulai Miklós elnök ellenséges légkörről beszél

Németh Zsolt alelnök, aki az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető Halász Bence trénere, elmondása szerint nem elnökbuktató puccsra készül, a 2009-ben megválasztott és aztán többször is újraválasztott Gyulai Miklós leváltására. Azt szeretnék, hogy a stratégiai döntéseket a lehető legszélesebb körű konzultáció előzze meg, szüntessék meg a kész tények elé állítás lekezelő gyakorlatát.

Németh Zsolt elmondása szerint nem puccsra készül Gyulai Miklós ellen Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A mai tanácskozás előtt az a hír járja, hogy egy lemondást követően a voksolásoknál 3-3-as patthelyzet alakulhat ki az eredetileg héttagú elnökség soros ülésén, mivel a megüresedett hely betöltése eddig még szóba sem került – írja az SzPress Hírszolgálat.

Németh Zsolt: Nem rántom félre a kormányt

– Amikor 2022 márciusában alelnökként, kilenc évi munkával a hátam mögött lemondtam, azzal egyben a véleményemet is kinyilvánítottam. Hasonló lépés most biztosan nem várható tőlem, annál keményebb és kitartóbb ember vagyok – szögezte le Németh Zsolt. – Most is érzem annak a hatvannégy küldöttnek, a döntő többségnek a bizalmát, akik tavaly szeptemberben rám szavaztak. Ha újabb konfrontációra kerül sor, és ennek nagy a valószínűsége, nem én leszek az, aki az ütközés előtti pillanatban félrerántja a kormányt. Továbbra is az a véleményem, hogy az elnökségi ülésekről hangfelvételt kellene készíteni, mert az megkönnyíti a jegyzőkönyv elkészítését, szükség esetén pedig bizonyítékként is szolgálhat. Nem vagyok egyedül azzal a nemtetszést kifejező véleményemmel, hogy a szövetség olyan jegyzőkönyvet is kitesz a honlapjára, amelyet előtte nem hitelesítettek – tette hozzá az SzPress Hírszolgálatnak Németh Zsolt, akinek más dolgok is szúrják a szemét.

– Többek között az is érthetetlen, hogy a 2025. évi szakmai programot úgy publikálták volna, hogy azt az elnökség nem tárgyalta, így nem is fogadta el. Az anyagot felvetésemre végül többször is átdolgozták, ám néhány pontja továbbra sem elfogadható minden elnökségi tag számára, így számomra sem. Ennek ellenére publikálásra került… Az új ösztöndíjprogramok kritériumrendszereit szintén homály fedi. Ezek nyilvánosságra hozatala ugyancsak jogos elvárás lett volna, hogy a tervezettel az atlétikában dolgozó szakemberek és versenyzők tisztában legyenek. Egyre többször érzem azt, hogy keresztülnéznek rajtunk, semmibe veszik a véleményünket. Több alkalommal is próbáltam elérni, hogy közeledjenek az álláspontok, de egyszer sem jártam sikerrel. Az sem titok, hogy többen kapacitáltak még a szeptemberi közgyűlés előtt, hogy szálljak harcba az elnöki tisztség megszerzéséért. Erről csak annyit mondanék, hogy még mindig azzal tudom a legjobban segíteni a magyar atlétikát, ha a versenyzőimet úgy készítem fel a következő világversenyekre, különösképpen a Los Angeles-i olimpiára, hogy ismét éremesélyben bizakodhassunk. Nem kérdés, hogy e küldetésem mellett csak akkor vállalnék egyéb feladatot, ha már nem lenne más választásom – hangsúlyozta a szombathelyi mesteredző.

Gyulai Miklós kitart az elvei mellett

A Németh Zsoltnál egy évvel idősebb Gyulai Miklós 2009 óta a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, legutóbb tavaly szeptember 20-án erősítették meg a tisztségében. A szavazásra jogosultak közül ötvenen voksoltak rá, kilencen ellene, ugyancsak kilencen tartózkodtak.

– Elégedettségét kifejezve a többség akkor is nekem szavazott bizalmat, és ahogy 2009 óta mindig, most és a jövőben is a legjobb tudásom szerint kívánom a magyar atlétika ügyét szolgálni – ezzel kezdte a szűkszavú nyilatkozatát a 2006-ban eltávozott Gyulai Istvánnak, az egyik legsikeresebb magyar sportdiplomatának az elsőszülött fia. – Mindenkinek, aki a szövetségünk kötelékébe tartozik, szíve joga minősíteni a munkámat, eldönteni, hogy jól vagy kevésbé jól dolgozok. Sajnálatosnak tartom, hogy ellenséges légkör alakult a szövetség elnökségének tagjai között, márpedig az eredményes munkának, a folyamatos fejlődésnek az egység az előfeltétele. Mindig is az összetartás és az egy irányba húzás, valamint a rend híve voltam. Tisztelem a munkatársaimat, ha kell, kiállok mellettük. Amíg én vagyok a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, addig folytatom azt az utat, amit újraválasztásomkor a közgyűlés jelölt ki előttem – hangsúlyozta Gyulai Miklós, aki 26 évvel ezelőtt, a sevillai világbajnokságon együtt volt válogatott az akkor kalapácsvetőként ezüstérmet nyert Németh Zsolttal, ő maga pedig döntősként az értékes hetedik helyen végzett a 4x100-as váltó tagjaként.

Arra a hozzá intézett kérdésre, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség keddi elnökségi ülésén mire számít, jóra, vagy rosszra, optimistának is mondható választ adott: – Ezúttal is kialakulhatnak patthelyzetek, de én bízom abban, hogy a vitás témákban elfogadó döntés születik, és nem olyan helyzet alakul ki, ami lehetetlenné teszi a magyar atlétika napi működését – szögezte le a sportág első embere.