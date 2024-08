Halász Bence az olimpiai ezüstérem után nosztalgiázott, meglepő, milyen sikerről

Halász Bence megtette, amit tervezett: megajándékozta magát. A huszonhetedik születésnapján stabil sorozatot dobott az olimpia döntőjében, s ezüstérmet ért neki, csak a mezőnyből nagyon kiemelkedő Ethan Katzberg előzte meg. Halász Bence a tizedik magyar érmet szerezte olimpiai kalapácsvető versenyben, s az első egyéni sportolónk lett, aki a születésnapján szerzett ötkarikás érmet.

Ethan Katzberg és Halász Bence, a kalapácsvetés olimpiai bajnoka és ezüstérmese (Fotó: Csudai Sándor)

Az Origo gyűjtéséből kiderül Halász Bence előtt három vízilabdázó volt, aki éppen a születésnapján nyert érmet magyar színekben olimpián: Barta István (1932, arany), Sárkány Miklós (1936, arany) és Kuncz László (1980, bronz). Halász Bence vasárnap megszerezte a hiányzó ezüstöt, aztán jöhetett az olimpiai érem és a huszonhetedik születésnap közös ünneplése.

– Hoztunk egy kis házit... – árulta el Halász Bence. – Talán nem nagyképűség, hogy most én is megérdemlem az ünneplést.

Hogyan lett olimpiai ezüstérmes Halász Bence?

A magyar sportoló két Eb-ezüst és két vb-bronz után szerezte meg első olimpiai érmét. A döntő első sorozatában Ethan Katzberg rögtön jelezte, hogy verhetetlen, az ezüstért zajló versenyben viszont Halász Bence volt a legjobb.

– Már két napja is mondtam, hogy teljesen más az itteni dobókör, mint amihez az elmúlt években hozzászoktunk, úgyhogy a bemelegítéstől kezdve kellett szép fokozatosan felépíteni a versenyt. Az első dobásom után még aggódtam, hogy az nem lesz elég a legjobb nyolchoz, úgyhogy másodikra nagyobbat, de mindenképp érvényeset akartam dobni. Sikerült összerakni egy stabil sorozatot, s bár a hőn áhított 80 méter nem lett meg, ezt most nem bánom, az olimpia a helyezésről szól – foglalta össze a versenyét Halász Bence, aki úgy érzi, 82 méter körül eredmény is benne lett volna.