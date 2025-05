Klubrekordot értek el Kerkez Milosék az Arsenal otthonában

A Bournemouth novemberben hazai pályán is le tudta győzni az Arsenalt, akkor 2-0-ra. Kerkez Milos a Vitality Stadionban is Iraola kezdőcsapatában kapott helyet az ágyúsok ellen, csakúgy mint most az Emiratesben. Ezzel a sikerrel oda-vissza felülmúlták az ágyúsokat a Cseresznyék, akik egy Premier League-idényen belül a klubrekordot jelentő, 14. győzelmüket aratták.

A második Bournemouth-gól előtti birkózás Evanilson és Ödegaard között. Fotó: AFP/Glyn Kirk

Gólra váltotta mezőnyfölényét az Arsenal

A 15. percben az Arsenal előtt adódott a meccs első lehetősége: Ödegaard egyérintőben tette tovább a labdát Rice elé, az angol azonban előtte keresztbe lőtte 12-13 méterről. Bő tíz perccel később Kerkez Milos parádésan tekert középre, de Evanilson nem tudta gólra váltani a tökéletesen a fejére érkező labdát.

Fél óra elteltével kis híján Trossard szerezte meg a vezetést a hazaiaknak: éppen Kerkez mellől tudott fejelni, de Kepa remek reakcióval hárítani tudott.

A 34. percben már nem úszta meg a Bournemouth: Ödegaard egy remek ütempasszal ugratta ki Rice-t, aki higgadtan elhúzta a kapus mellett és a kapuba passzolt. Góllal ünnepelte 100. arsenalos meccsét (1-0).

A félidő utolsó perceiben még a Cseresznyék is próbálkoztak a gólszerzéssel, Kluivert blokkolt lövése azonban a kapu fölött kötött ki, csakúgy mint egy perccel később Evanilson fejese is.

Fordítani tudtak Kerkez Milosék

A 65. percben hideg zuhanyként érte az Emirates publikumát a Bournemouth egyenlítő találata. Semenyo óriási bedobásra vállalkozott, a labda Huijsen fejét találta meg, a hátvéd pedig védhetetlenül bólintotta a kapuba (1-1). A hosszún érkezett még Kerkez is, de végül nem kellett játékba avatkoznia.

Tíz perccel később még nagyobb csend lett az Arsenal otthonában, noha még hangosabbak lettek a vendégdrukkerek, ugyanis a vezetést is megszerezték a Cseresznyék. Evanilson a 10. gólját szerezte a szezonban, és tette mindezt nem éppen szokványos módon: Ödegaardal birkózott a brazil támadó, miközben a törzsével valahogy a kapu felé tudta irányítani a játékszert, amit már csak besodorni tudott Raya (1-2).

A videóbíró vizsgálta a találatot, amely végül helyben maradt.

Érthető Iraola óriási mosolya a meccs után: Kerkez Milosék megint legyőzték az Arsenalt. Fotó: AFP/Glyn Kirk

Klubrekordot döntött a Bournemouth

Kerkez Milos csapata 35 forduló alatt a 14. győzelmét aratta, ami a klub történelmében a valaha volt legtöbb, amit egy Premier League-idényen belül el tudott érni. Emellett 11 döntetlent is játszott a Bournemouth, ami azt jelenti, hogy 53 pontjával továbbra is a 8. helyen áll, kilenc pontra lemaradva az Aston Villától és az európai kupaszereplést érő pozíciótól.

Az Arsenal esetében ez a vereség azt jelenti, hogy a harmadik helyen álló Manchester City immár csak három pontra van Mikel Arteta gárdájától. Három forduló van még hátra a Premier League 2024–25-ös idényéből.