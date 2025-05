Kovács Kokó István visszatér a ringbe – nem akárkivel csap össze

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) augusztus 17-én alapításának századik évfordulóját ünnepli, ennek örömére egy nappal korábban egész napos gálát rendez a Hősök terén hazai és külföldi klasszisok részvételével. Ízelítőt a névsorból az olimpiai, világ-, és Európa-bajnok Kovács Kokó István adott, aki a Bors kérdésére elárulta, ő maga is szorítóba lép aznap. Nem akárki, az új világszervezet elnöke, a holland Boris van der Vorst ellen vív bemutató meccset.

Boris van der Vorst lesz Kovács Kokó István ellenfele Fotó: AFP/DPA/Arne Dedert

– Mindenképpen méltó módon szeretnénk megünnepelni a centenáriumot, és ezért esett a választásunk a Hősök terére. Ugyan az ország talán legismertebb tere augusztus 17-től foglalt, így az alapítás pontos dátumához képest egy nappal korábban, augusztus 16-án szombaton lesz a gála.

Az egész napos rendezvényen a magyar ökölvívás valamennyi élő legendája, kiemelkedő alakja részt vesz majd, mások mellett Erdei Zsolt, Balzsay Károly, Alvics Gyula, Isaszegi Róbert, Bacskai Balázs és Váradi János is ott lesz a helyszínen és többen közülük, köztük én is, ringbe lépnek.

A rendezvény mottója ugyanis: száz év, száz meccs, azaz összesen száz mérkőzést láthatnak majd az érdeklődők – nyilatkozta Kokó. – Én is ringbe lépek, mégpedig az új világszervezet, a World Boxing holland elnöke, Boris van der Vorst ellen. Ott még nem tart a szervezés, hogy azt tudjam, hány menetet, illetve hány percet kell majd bokszolnom, de ez majd kialakul. Itt a show, az ökölvívás bemutatásán van a lényeg, mi is Madárral és Balzsay Karcsival újra átérezhetjük majd egy kicsit, milyen is a ringben.

A gála ingyenes, és az érdeklődők a külföldi sztárok közül Dariusz Michalczewskit láthatják majd Budapesten, de van esély Volodimir Klicsko részvételére is.