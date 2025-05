Norris megtréfálta Leclerc-t, totális Mercedes-csőd Monacóban

A Ferrari eddig semmit nem mutatott az idényben, hét futam alatt mindössze egy harmadik helye volt Charles Leclerc-nek, Lewis Hamilton számára az imolai negyedik pozíció volt az eddigi maximum. Monte-Carlóban sem nekik állt a zászló, ehhez képest Leclerc mindhárom szabadedzést megnyerte, Hamilton pedig összesítésben a hétvége ötödik legjobb idejével várta az időmérőt. És persze izgulva, mert a harmadik szabadedzés végén falhoz csapta a Ferrarit, kérdéses volt, hogy összetákolják-e az autót az időmérőre.

Leclerc sokáig legyőzhetetlen volt a monacói hétvégén Fotó: AFP/NurPhoto/Luca Barsali

Leclerc az élen, Antonelli autót tört

Az olaszok jó munkát végeztek a garázsban, így a hétszeres világbajnok is kihajtott a pályára. A csapattársával viszont ezúttal sem tudta felvenni a versenyt, Leclerc a Q1-ben is folytatta a nyerő sorozatát. A mezőny másik végén Gabriel Bortoleto (Sauber), Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) és Franco Colapinto (Alpine) voltak, de hatodikként Andrea Kimi Antonelli is búcsúzott. Az olasz újonc hiába jutott tovább, a szakasz végén összetörte a Mercedesét, nem folytathatta a körözést.

Antonelli balesete:

A Q2-ben a másik Mercedes is kiszállt a versenyből. George Russell autója a lehető legrosszabb helyen, az alagútban adta meg magát. Nem volt mit tenni, az időmérő során másodszor is lengett a piros zászló. Rövid kihagyás után folytatódott a kvalifikáció, amely a második szakaszban Carlos Sainz (Williams), Cunoda Juki (Red Bull), Nico Hülkenberg (Sauber) és Russell számára ért véget.

Norris a végén előzött

A zárószakasz előtt Lando Norris (McLaren) ugrott az élre, aki egy nagyszerű kört összerakott a kvalifikáció leintése előtt két perccel. Sokan pályáztak még a pole pozícióra, köztük Leclerc is, aki átmenetileg elhappolta Norristól az első helyet. De

az nevet, aki utoljára nevet, ez pedig ezúttal a brit pilóta volt, Norris pályacsúccsal győzött Leclerc és Oscar Piastri (McLaren) előtt.

Hamilton és Max Verstappen (Red Bull) végzett a negyedik és ötödik helyen.

A Monacói Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.