Döntött a FIFA: a klub-vb után a 2026-os világbajnokságon is megkopasztja a szurkolókat

Vihar előtti csend. Így is jellemezhetjük a 2025 nyarán esedékes labdarúgó-klubvilágbajnokságot. Kevesebb mint egy hónap van hátra a június 14-én megkezdődő eseményig, de egyelőre nagy a csönd. Talán nem véletlenül. A nemzeti bajnokságok e hét végi zárásáig, illetve a Bajnokok Ligája május 31-i döntőjéig ugyan miért is foglalkonánk, pláne Európában, a klub-vb-vel? Pedig nem ártana rá felkészülni. A FIFA döntése értelmében ugyanis ott debütál a dinamikus jegyárazás, aminek keretében majd a 2026-os világbajnokságon is értékesítik a belépőket.

A szurkolók már most fotózkodhatnak a 2025-ös FIFA-klubvilágbajnokság trófeájával New Yorkban a Times Square-en. A dinamikus jegyárazással talán még nem ismerkedtek meg... Fotó: Brazil Photó Press/William Volcov

Mielőtt elmélyednénk ezen új elv részleteiben, érdemes feleleveníteni, a két eseménnyel új szintre kíván emelkedni a FIFA. A klub-vb éveken át inkább egy VIT-találkozóra emlékeztetett, ahol a különböző földrészek legjobb csapatai, az európai, az ázsiai, az afrikai és az észak-amerikai Bajnokok Ligája győztesei – a legtöbb esetben így is nevezik őket, immár csupán a dél-amerikai Libertadores-kupa őrzi hagyományos nevét – találkoznak egymással.

A klub-vb-n debütál az új módi

A FIFA 2025-re új rendszert vezetett be: 32 csapat részvételével rendezi meg a klub-vb-t. A bővítést bírálta a FIFPRO, a játékosok szakszervezete, valamint a klubokat képviselő a World Leagues Forum is, aztán mindenki elhallgatott, amikor kiderült a busás díjazás, a győztes 125 millió dollárt is kereshet, annyit, mint durván a Bajnokok Ligájában, csak éppen nem egy egész idény, hanem csupán egy hónap alatt.

A klub-vb eddig ismeretlen, de legalábbis kevésbé ismeretlen vonása, hogy itt debütál a dinamikus jegyárazás, amit a FIFA, a The Athletic írása szerint, a 2026-os világbajnokságon is alkalmaz majd.

Mi a dinamikus jegyárazás lényege?

Hivatalosan, definíció szerűen a dinamikus árazás valós időben reagál a jegyigényekre, így az árak az érdeklődés növekedésével vagy csökkenésével együtt változnak. Tehát nincsenek előre megállapított, fix jegyárak, azt a piaci igények formálják. Természetesen a minél nagyobb profit érdekében. Tehát ha van egy felkapott esemény, akkor ahogy közelítünk felé és nő az érdeklődés, az árak elszállnak az egekbe. Ez a módszer az Egyesült Államokban már széles körben elterjedt a nagy sportesemények és koncertek esetében, így például a Super Bowl esetében is ezt alkalmazzák.

Elsőre nem is hangzik borzasztóan a dolog, hiszen aki időben, jó előre megveszi a jegyet, az olcsóbban jut hozzá. A világbajnokságra gondolva, a csoportkörre nézve ez először jól is hangzik, aki készül a vb-re és időben vesz jegyet, jól járhat. Ám a 2026-os vb-n, amit már 48 ország válogatottjának részvételével rendeznek meg, az egyenes kieséses szakaszban ez már őrülethez vezethet, hiszen előre ugyan ki venné meg az adott sorszámú meccsre a jegyet, amíg nem biztos benne, hogy azon majd az övéi játszanak?

A FIFA leplezetlenül a minél nagyobb profitra tör

Az érdeklődést a világbajnokság alatt még csak gerjeszteni sem kell, a szurkolók előre borítékolhatóan egymást tapossák majd – persze csak virtuálisan – a jegyekért, így felverve azok árát.

Gianni Infantino, a FIFA svájci elnöke a 2026-os labdarúgó-világbajnokságból is hatalmas üzletet akar csinálni. Fotó: AFP/Daniel Duarte

A futball üzlet – már régóta tudjuk. Amióta Gianni Infantino a FIFA elnöke, még inkább az. A svájci sportvezető stílusa sokaknak nem tetszik, a májusi FIFA-kongresszuson Infantino, miként megírtuk, vérig sértette a küldötteket azzal, hogy késve érkezett meg, több európai képviselő, az élen Aleksander Ceferinnel, az UEFA elnökével és Csányi Sándor MLSZ-elnökkel (aki a FIFA-ban és az UEFA-ban is alelnök) otthagyta az ülést.

Lehet-e már jegyeket kapni a 2026-os világbajnokságra?

Bár már megjelentek jegyek az interneten, a FIFA még nem tette elérhetővé a hivatalos belépőket a 2026-os világbajnokságra. A jegyárusítás várhatóan még idén ősszel elindul. A legelkötelezettebb és legtehetősebb drukkerek persze már most is vásárolhatnak VIP-csomagokat, melyek ára személyenként 3500 és 73 200 dollár között mozog.

Reméljük, a FIFA az értékesítés kezdetével megvárja a selejtezők végét. Csak a magyar szurkolókra gondolva bátorság lenne addig jegyet venni, amíg nem tudható, a magyar labdarúgó-válogatott kijut-e a világbajnokságra.

Gianni Infantino a klub-vb-t méltatja a FIFA kongresszusán: