Óriási botrány a FIFA-kongresszuson, Csányi Sándor is kivonult

A nem mindennapi eseményekről a The New York Times hosszú cikkben számolt be. Az igazi dráma akkor bontakozott ki, amikor az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke, a szlovén Aleksander Ceferin és számos más európai delegált elhagyta a kongresszus helyszínét, ahol órák óta várták Gianni Infantino érkezését.

Nagy botrány tört ki Paraguay-ban, Gianni Infantino lekéste saját kongresszusát

Fotó: DANIEL DUARTE / AFP

Gianni Infantino nagy botrányt okozott

A FIFA elnöke gyakorlatilag saját kongresszusát késte le. Ez volt a második olyan alkalom, hogy az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin otthagyott egy FIFA-rendezvényt. Ceferin kivonulása azért is volt döbbenetes, mert nem egyedül hagyta el a helyszínt: az Angliából, Belgiumból, Németországból, Magyarországról, Ciprusról, Montenegróból és Romániából érkezett delegáltak kivonultak. Így Dejan Savicevics Montenegrói Labdarúgó-szövetség elnöke,

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke sem tért vissza a terembe. Infantino a kongresszus elején bocsánatot kért a késéséért.

Ez azonban nem hatotta meg a távozókat. Az ügynek egészen biztosan lesz folytatása.

Gianni Infantino Dohából, Katar fővárosából érkezett meg késve Paraguay-ba. A FIFA elnöke azért utazott Katarba, hogy ott találkozzon a 2034-es világbajnokság, Szaúd-Arábia képviselőivel, illetve Donald Trump amerikai elnökkel.

Gianni Infantino és Donald Trump katari találkozója

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Az olasz sportdiplomata arra hivatkozott, hogy ezek a tárgyalások a világfutball szempontjából sorsdöntőek voltak. Infantino szerint fontos a jó kapcsolat fenntartása Donald Trump amerikai elnökkel, hiszen a 2026-os világbajnokság egyik rendezője az USA lesz. Lise Klaveness, a Norvég Labdarúgó-szövetség elnöke a következőket mondta:

A FIFA-elnök késése kiábrándító. Az éves kongresszus a legfontosabb eseménye ennek a szervezetnek. A helyzet aggasztó. 210 tagszövetség utazott a világ minden tájáról, hogy részt vegyen ezen a paraguayi kongresszuson, professzionális vezetésre és párbeszédre számítva a legmagasabb szinten.

Márpedig ez nem valósult meg. Külön érdekesség, hogy az Angol Labdarúgó-szövetség elnöke is távozott. Távozása azért is megdöbbentő, mert a 2035-ös női világbajnokság rendezésére az angolok pályáznak. Az angol labdarúgó-szövetség vezérigazgatója, Mark Bullingham a teremben maradt, hogy biztosítsa a szövetség szavazati jogának megtartását a kongresszuson felvetett kérdésekben.

Az ügynek egészen biztosan lesz folytatása.