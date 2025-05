A Liverpool szándékosan keresztbe tehet a távozó játékosának

Május elején vált hivatalossá , hogy a Liverpool saját nevelésű játékosa, Trent Alexander-Arnold nem hosszabbítja meg a június 30-án lejáró szerződését, és húsz év után távozik a friss angol bajnoktól. Lényegében tényként kezelhető, hogy a 26 éves jobbhátvéd a spanyol Real Madrid csapatában folytatja a pályafutását. A 33-szoros angol válogatott futballista jelen állás szerint július elején, az egyesült államokbeli klubvilágbajnokság egyenes kieséses szakaszában mutatkozhat be új klubjában, azt is a madridiak továbbjutása esetén. A tornán részt vevő csapatoknak egy extra átigazolási ablakot nyitottak június 1. és 10. között, ezt kihasználva Alexander-Arnold és a Real Madrid is szeretné korábban letudni a debütálást, ám a Liverpool ezt nem támogatja.

Itt még a Liverpool fehér mezét viseli Trent Alexander-Arnold, de hamarosan a Real Madridéra cserélheti azt. Fotó: AFP/Paul Ellis

Trent Alexander-Arnold a klubvilágbajnokságon debütálhat Real Madrid-játékosként

A Real Madrid a klub-vb csoportmeccseit még júniusban vívja: 18-án a szaúd-arábiai al-Hilal, 22-én a mexikói Pachuca, 26-án pedig az osztrák Salzburg lesz az ellenfél. A liverpooli szerződése alapján az angol védő ezeken még nem léphetne pályára, csak akkor, ha a Liverpool is beleegyezik. Az angol bajnok azonban egyelőre azon az állásponton van, hogy a szurkolók által kritizált Alexander-Arnold akár szeretne, akár nem, június 30-ig nem szerepelhet más csapat színeiben.

A Liverpool nem engedi el a védőjét

Korábban olyan hírek jelentek meg a sajtóban, miszerint a Real Madrid hajlandó lenne egymillió eurót fizetni a Liverpoolnak a hátvéd játékjogáért cserébe, ám a The Telegraph információi szerint a Vörösök így sem igazán akarják elengedni őt, ráadásul a spanyolok nem is akarnak fizetni érte.

Márpedig a döntés a Liverpoolé, azaz ha a klub nem engedi el a saját nevelésű játékosát, akkor júliusig biztosan nem lép pályára Real Madrid-mezben.

Trent Alexander-Arnold az elmúlt években összesen már több mint 350 találkozón játszott a Vörösök színeiben. A mostani idényben 43 tétmérkőzésen szerepelt a Liverpool színeiben, ezeken négy gólt és nyolc gólpasszt jegyzett. Legközelebb hétfőn, a Brighton otthonában sorra kerülő Premier League-meccsen léphet pályára Arne Slot vezetőedző együttesében.