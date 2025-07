Itt a bejelentés a Gázai háború végéről

Mindkét fél a háború végét akarja, de mások a követelések

A Hamász tisztviselője, Taher al-Nunu szerint a szervezet készen áll és komolyan elkötelezett egy megállapodás elérésére.

Hozzátette, hogy nyitottak minden olyan kezdeményezésre, amely egyértelműen a háború végéhez vezet. A Hamászhoz közel álló delegáció szerdán Kairóban tárgyal az egyiptomi és katari közvetítőkkel. A Hamász egy hatvannapos tűzszünetért cserébe tíz élő izraeli túszt engedne szabadon, valamint 18 halott túsz holttestét adná vissza.

A többi túszt csak a háború végleges lezárásával engedik majd el.

Mindeközben a harcok folytatódtak a Gázai övezetben. A Hamászhoz köthető források szerint szerdán legalább 14 ember vesztette életét izraeli légicsapások következtében. Az áldozatok között több civil is volt. Az izraeli hadsereg (IDF) nem kommentálta a légicsapásokkal kapcsolatos értesüléseket. A háború – a Hamász által vezetett Gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint – már több mint 56 ezer halálos áldozatot követelt a palesztin területeken. Ezeket a számokat független források nem tudták megerősíteni – számolt be róla a The Times of Israel.