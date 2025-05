Szoboszlai Dominikék a világ kilencedik legjobb szállodájába költöztek be + videó

Amint arról már beszámoltunk, a Liverpool csapatánál lazábbra vették a munkát azóta, hogy a csapat matematikailag is bebiztosította a bajnoki címét. Arne Slot vezetőedző már a múlt héten is négy nap szabadságot adott a játékosoknak, a múlt vasárnapi, Arsenal elleni hazai meccs után (2-2) ő Ibiza szigetére utazott lazítani. Szoboszlai Dominikék pedig Dubajban pihennek. Kedden a This is Anfield portál már talált néhány fotót a közösségi médiában, ezeken Van Dijk, Alisson, Luis Díaz és Szoboszlai Dominik is feltűnik egy jachton.

Az Atlantis The Royal a jobb felső sarokban – itt laknak Szoboszlai Domikikék a híres Pálma-szigeten

A Daily Mail kiderítette, hogy a csapat az ötcsillagos Atlantis The Royal luxushotelben szállt meg, amely a Theworlds50best.com szerint a világ kilencedik legjobb szállodája, így nem meglepő, hogy az árak is horrorisztikusak – írja az Origó. A dubaji meserséges Pálma-szigeten található hotelben összesen 795 szoba, 17 étterem, 90 úszómedence, valamint üzletek és wellnessrészleg is található. A legolcsóbb szobáért egyetlen éjszakára 840 fontot (nagyjából 400 ezer forint) kell fizetni. Azonban a hotelben található egy kétszintes, 196 négyzetméteres, teljesen felszerelt luxus penthouse apartman is, amelyhez saját jakuzzi és medence jár. Ennek az ára már jóval borsosabb, 6996 fontért (3,3 millió forint) vehető igénybe. S ha mindez nem volna elég, 25 ezer fontért (12 millió forint) is találni tengerre néző panorámás lakosztályt, ami minden igényt kielégít.

Szalah és Szoboszlai érkezése

