Szoboszlai is feltűnik egy fotón a Liverpool játékosainak titokzatos dubaji nyaralásán

A Premier League 37. fordulójában a már bajnok Liverpool hétfőn a tabellán kilencedik helyén álló Brighton otthonában lép pályára. Arne Slot vezetőedző már a múlt héten is hosszabb pihenőt adott a játékosainak, Szoboszlai Dominikék csak pénteken álltak edzésbe. Ezért vagy sem, vasárnap az Arsenal ellen hiába vezetett 2-0-ra hazai pályán, a vége 2-2 lett. Arne Slot ezután Ibizára utazott pihenni, a kiruccanásáról ma reggel már fotók és videók is napvilágra kerültek; Ibiza egyik „császára” és egy szappanoperasztár is posztolt róla.

Arne Slot jól érzi magát Ibizán, Szoboszlai és a csapat nagy része viszont Dubajban pihen

A DaveOCOP arról ír, hogy a holland Cody Gakpo többek között a BL-döntős Inter játékosa, honfitársa Denzel Dumfries társaságában múlatja az időt Olaszországban.

Szoboszlai Dominik is ott van a jachton a Liverpool több játékosával

Harvey Elliott és Kosztasz Cimikasz

Az biztos, hogy a csapat nagy része Dubajba utazott, s Virgil van Dijk és a többiek nagyon jól érzik magukat. Harvey Elliott és Kosztasz Cimikasz közös fotóját Elliott osztotta meg egy medence partjáról, de aztán törölte. Cimikasz hétfőn lett 29 éves, ehhez gratulált neki Elliott. S ugyan még két forduló hátravan a bajnokságban, azért is jött össze az együttes, mert ez az utolsó alkalom, hogy Trent Alexender-Arnold is velük van, gyakorlatilag itt köszönnek el a távozó kulcsembertől. A This is Anfield is talált néhány fotót a közösségi médiában, ezeken Van Dijk, Alisson, Luis Díaz és Szoboszlai Dominik is feltűnik egy jachton.